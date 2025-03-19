現代「國產全新休旅、進口電動車都是百萬內」今年見！7人座MPV隨後到

▲Hyundai現代公告2025年計劃，重頭戲Mufasa休旅來了！（圖／翻攝自現代、記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣南陽總代理Hyundai現代於3月19日舉行媒體活動，現場終於確認全新Mufasa休旅規劃，將在今年上市挑戰TOYOTA Corolla Cross神車霸主！除了有Mufasa油車休旅外，還有李多慧愛車的Casper電動版inster、ioniq 6N性能車、ioniq 9同樣也安排在今年稍晚台灣上市！台灣原廠現場也承諾國產Mufasa、進口inster都是百萬有找。

▲全新Mufasa休旅將進軍80～100萬價格帶。

去年本要上市的全新Mufasa休旅，因零件自製率暫緩到今年與台灣消費者見面，Mufasa剛好填補Venue、Tucson L中間空缺的一級戰區，其尺碼4,475x1,850x1,686mm、軸距2,680mm，直接針對TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V級距。

未來台灣國產上市的Hyundai Mufasa，原廠表示落在百萬內，售價將與TOYOTA Corolla Cross相當，參考大陸北京現代Mufasa「沐颯」售價，當地提供2款車型，人民幣開價13.98、14.98萬，折合新台幣63、67萬。

▲台灣上市首波將以2.0升自然進氣為主。

配備上Mufasa也符合台灣消費者購車重點，參考國外配置，採用12.3吋螢幕搭配12.3吋數位儀錶與L2輔助的ADAS輔助駕駛，同時也有台灣TOYOTA Corolla Cross欠缺的電子手煞車，動力是比較可惜地方，台灣首波僅提供2.0升自然進氣，對上台灣同級的TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V，排氣量稅賦稍微吃虧一些。

▲現代inster挑戰百萬內售價。

陸續在其他海外市場上市的現代inster，其實也就是李多慧愛車Casper的電動版，最早於2024年韓國釜山車展發表Casper Electric，後續在歐洲以inster新名字發表，今年也以inster命名於日本上市。

尺碼僅有3,825x1,610x1,575mm、軸距達2,580mm，對比台灣去年剛上市139.9萬的Hyundai Kona電動車，inster尺碼更小在都市鬧區更實用，台灣預計今年以進口導入，原廠並開出百萬有找的售價承諾。

▲ioniq 9鎖定豪華7人座MPV。

積極導入新能源動力，接下來ioniq 6N性能車也會稍晚登場，而全新的電動7人座MPV ioniq 9也在今年計劃內，這些全新車款預計都會現身在今年年底的台北車展。