MG今年「首款新車斜背跑旅」曝光！售價預估折合新台幣40萬有找

▲MG首度公開全新休旅，並表示完成冬季測試，離上市不遠了！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

大陸MG原廠首度公開全新休旅測試照，並表示將作為2025年第1款全新車型，該車預計是1款主打新能源市場的電動斜背跑旅，與ES5、MG4共享技術，鎖定入門首購族市場！

▲新車命名可能為ES4，且是市場熱門的電動車。

僅僅一張測試照已經讓不少MG車迷期待，官方並未透露油車或是電車來歷，但從品牌布局來看，為電動車可能性較高，其尺碼也與MG4、ES5相近，外界認為可視作ES5的跑旅版，預估會以ES4作為新車命名。

▲ES4售價將落在人民幣8萬左右，比ES5更入門。

事實上，大陸MG去年就表示2025年將有超過7款以上新車，涵蓋房車、休旅等級距，售價落在人民幣8～30萬人民幣左右，折合新台幣36～135萬，而ES5在大陸售價11.69萬人民幣，合理推測更入門的ES4將從8萬人民幣起跳。

在其他海外市場規劃上，MG在歐洲市場的下一步仍聚焦在趨勢的電氣化策略，新一代MG HS、ZS、MG3陸續在歐洲市場上市，有基本Hybrid油電、PHEV插電式油電等各種產品，而專攻電動車市場的MG4，今年還將有ES5全新電動休旅加入歐洲戰場，讓品牌在新能源市場能加速拓張版圖。