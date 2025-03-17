Nissan「經典霹靂馬房車」停產17年有望回歸！註冊曝光引爆車迷討論

▲曾在台灣國產上市的Nissan Primera霹靂馬重新註冊，為復活埋伏筆。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan Primera霹靂馬曾是裕隆嚴凱泰導入規劃的經典車，銷聲匿跡17年之後，近來在國外曝光Primera重新註冊，很有可能為即將重出江湖開始籌備！

▲台灣最早於1991年進口導入第1代車型，後續1992年轉為國產化。

Nissan經典房車Cefiro、Primera為當時嚴凱泰執掌裕隆導入車款，其第1代Primera台灣於1991年進口導入，後續在1992年國產，當時以罕見的2.0升性能車打開知名度，能繳出142匹馬力，還有手排變速箱可選，其更有響亮的霹靂馬中文名稱紅遍大街小巷。

▲Nissan Primera於多國重新註冊，似乎有意為重出江湖作準備。（圖／翻攝自X社群@新車資訊X）

後續台灣市場再度推出第2代Primera，無奈因產線分配給國產Cefiro，讓Primera改回進口導致售價上漲接受度不高，在2年後黯然退場，而國外則在推出第3代車型，銷售至2008年後停產，如今銷聲匿跡17年的Primera，再度於多國市場重新註冊商標，讓老車迷燃起對Primera回憶。

關於Nissan Primera會以何種型態復活，目前資訊還不多，但有鑑於新能源市場崛起，下一代Nissan Primera有很高機率轉型為電動車來回歸車壇。