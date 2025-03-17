ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Nissan「經典霹靂馬房車」停產17年有望回歸！註冊曝光引爆車迷討論

▲曾在台灣國產上市的Nissan Primera霹靂馬重新註冊，為復活埋伏筆。（圖／翻攝自Nissan）

▲曾在台灣國產上市的Nissan Primera霹靂馬重新註冊，為復活埋伏筆。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan Primera霹靂馬曾是裕隆嚴凱泰導入規劃的經典車，銷聲匿跡17年之後，近來在國外曝光Primera重新註冊，很有可能為即將重出江湖開始籌備！

▲曾在台灣國產上市的Nissan Primera霹靂馬重新註冊，為復活埋伏筆。（圖／翻攝自Nissan）

▲曾在台灣國產上市的Nissan Primera霹靂馬重新註冊，為復活埋伏筆。（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣最早於1991年進口導入第1代車型，後續1992年轉為國產化。

Nissan經典房車Cefiro、Primera為當時嚴凱泰執掌裕隆導入車款，其第1代Primera台灣於1991年進口導入，後續在1992年國產，當時以罕見的2.0升性能車打開知名度，能繳出142匹馬力，還有手排變速箱可選，其更有響亮的霹靂馬中文名稱紅遍大街小巷。

▲曾在台灣國產上市的Nissan Primera霹靂馬重新註冊，為復活埋伏筆。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Primera於多國重新註冊，似乎有意為重出江湖作準備。（圖／翻攝自X社群@新車資訊X）

後續台灣市場再度推出第2代Primera，無奈因產線分配給國產Cefiro，讓Primera改回進口導致售價上漲接受度不高，在2年後黯然退場，而國外則在推出第3代車型，銷售至2008年後停產，如今銷聲匿跡17年的Primera，再度於多國市場重新註冊商標，讓老車迷燃起對Primera回憶。

關於Nissan Primera會以何種型態復活，目前資訊還不多，但有鑑於新能源市場崛起，下一代Nissan Primera有很高機率轉型為電動車來回歸車壇。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：NissanAltima房車旗艦空間SUV休旅渦輪性能SentraKicksVersaPrimera

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【三寶combo】騎車滑手機打燈又不轉…最後還直衝防撞桿？

推薦閱讀

【廣編】2025 All New Indian Scout全面進化　風格動力再強化、百年傳奇再啟新篇

【廣編】2025 All New Indian Scout全面進化　風格動力再強化、百年傳奇再啟新篇

Nissan「經典霹靂馬房車」停產17年有望回歸！註冊曝光引爆車迷討論

Nissan「經典霹靂馬房車」停產17年有望回歸！註冊曝光引爆車迷討論

TOYOTA證實「平價、入門全新電動車」評估中！跟特斯拉打價格戰

TOYOTA證實「平價、入門全新電動車」評估中！跟特斯拉打價格戰

Focus旅行車對手回來了！新Kia Ceed Sportswagon送測曝光　今年上市

Focus旅行車對手回來了！新Kia Ceed Sportswagon送測曝光　今年上市

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相！帥氣不輸跑旅Crown Sport

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相！帥氣不輸跑旅Crown Sport

保時捷2024財報「獲利減16.4億歐元」！將加強燃油＆PHEV動力開發

保時捷2024財報「獲利減16.4億歐元」！將加強燃油＆PHEV動力開發

最新文章

2025 All New Indian Scout全面進化　風格動力再強化2025-03-17

Nissan「經典霹靂馬」停產17年有望回歸2025-03-17

TOYOTA證實「入門全新電動車」評估中2025-03-17

新Kia Ceed Sportswagon送測曝光2025-03-17

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相2025-03-17

保時捷2024財報獲利減16.4億歐元2025-03-16

凱迪拉克於日本推右駕電動車陣容2025-03-16

賓士新世代電動MPV冬季測試進行中2025-03-16

AI賽車手甘迺迪太空中心狂飆318KM2025-03-16

Yamaha「首款油電重機」開賣2025-03-16

熱門文章

Yamaha「首款油電重機」開賣2025-03-16

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相2025-03-17

TOYOTA證實「入門全新電動車」評估中2025-03-17

Nissan「經典霹靂馬」停產17年有望回歸2025-03-17

【周焦點】日系休旅大降52.3萬2025-03-15

新Kia Ceed Sportswagon送測曝光2025-03-17

賓士新世代電動MPV冬季測試進行中2025-03-16

保時捷2024財報獲利減16.4億歐元2025-03-16

AI賽車手甘迺迪太空中心狂飆318KM2025-03-16

「MG全新7人座休旅」今年開賣2025-03-12

相關新聞

TOYOTA證實「平價、入門全新電動車」評估中！跟特斯拉打價格戰

TOYOTA證實「平價、入門全新電動車」評估中！跟特斯拉打價格戰

Focus旅行車對手回來了！新Kia Ceed Sportswagon送測曝光　今年上市

Focus旅行車對手回來了！新Kia Ceed Sportswagon送測曝光　今年上市

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相！帥氣不輸跑旅Crown Sport

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相！帥氣不輸跑旅Crown Sport

凱迪拉克宣布「將於日本推右駕電動車陣容」！推品牌轉型提升競爭力

凱迪拉克宣布「將於日本推右駕電動車陣容」！推品牌轉型提升競爭力

BMW「全新iX3電動休旅車」預告9月亮相！新世代平台量產首發

BMW「全新iX3電動休旅車」預告9月亮相！新世代平台量產首發

讀者迴響

熱門文章

Yamaha「首款油電重機」開賣！Blue Core引擎基礎、折新台幣5.9萬

Yamaha「首款油電重機」開賣！Blue Core引擎基礎、折新台幣5.9萬

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相！帥氣不輸跑旅Crown Sport

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相！帥氣不輸跑旅Crown Sport

TOYOTA證實「平價、入門全新電動車」評估中！跟特斯拉打價格戰

TOYOTA證實「平價、入門全新電動車」評估中！跟特斯拉打價格戰

Nissan「經典霹靂馬房車」停產17年有望回歸！註冊曝光引爆車迷討論

Nissan「經典霹靂馬房車」停產17年有望回歸！註冊曝光引爆車迷討論

【周焦點】日系休旅大降52.3萬　TOYOTA全新休旅發表　納智捷新車現身

【周焦點】日系休旅大降52.3萬　TOYOTA全新休旅發表　納智捷新車現身

Focus旅行車對手回來了！新Kia Ceed Sportswagon送測曝光　今年上市

Focus旅行車對手回來了！新Kia Ceed Sportswagon送測曝光　今年上市

賓士「新世代電動MPV」冬季測試進行中！搭全時4驅＋後輪轉向更好開

賓士「新世代電動MPV」冬季測試進行中！搭全時4驅＋後輪轉向更好開

保時捷2024財報「獲利減16.4億歐元」！將加強燃油＆PHEV動力開發

保時捷2024財報「獲利減16.4億歐元」！將加強燃油＆PHEV動力開發

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366