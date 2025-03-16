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凱迪拉克宣布「將於日本推右駕電動車陣容」！推品牌轉型提升競爭力

圖文／7Car 小七車觀點

美國通用集團 (GM) 旗下品牌 Cadillac 日前於官網宣布，將於日本市場推出 Cadillac 旗下完整的右駕電動車陣容，包括 Lyriq、Vistiq、Optiq 及 Lyriq-V，展現品牌在全球電動化戰略上的積極布局。這項決策標誌著 Cadillac 在日本市場的重大轉型，將過去主要以左駕車型為主的銷售策略，轉變為符合當地需求的右駕電動車導向，預期將使品牌在日本的市場競爭力進一步提升。

近年來，Cadillac 在全球市場的電動化進程持續推進，2024 年 Lyriq 成為美國最暢銷的豪華電動 SUV，並陸續進軍瑞士、瑞典、法國、德國、澳洲與紐西蘭等市場，展現品牌在電動車領域的發展潛力。此次進軍日本市場，不僅擴大了 Cadillac 在右駕市場的版圖，也使其能夠與 Lexus、BMW i 及 Mercedes-Benz EQ 系列等豪華電動車品牌展開更直接的競爭。事實上，Cadillac 在日本擁有悠久歷史，早自 1915 年便已進入當地市場，然而，過去僅以左駕車型銷售，使其市場定位相對小眾。如今品牌改以右駕形式導入，將更貼近日本消費者的駕駛習慣，藉此提升市場接受度，並在競爭激烈的日本豪華車市場站穩腳步。

Cadillac 此次將導入的右駕電動車陣容涵蓋不同級距的 SUV 車型，首款登陸日本市場的車型即為於 2020 年正式登場的純電 SUV - Lyriq，其主打豪華設計、創新科技與 GM 先進電池系統，成為品牌電動化轉型的代表性車款。預計 2026 年上市的 Optiq 則鎖定入門級豪華電動 SUV 市場，期望吸引新一代電動車買家。同樣預計 2026 年推出的 Vistiq，被譽為「小型 Escalade」，提供三排座椅配置，主打豪華與性能兼具。而 Lyriq-V 則強調運動性能與操控表現，為 Cadillac 在電動車時代延續品牌性能基因的代表車款。

除了產品策略上的調整，Cadillac 也將在日本市場引進「代理人模式」（Agent Model）作為新的銷售方式，確保全國統一價格，讓消費者享有透明且無壓力的購車體驗。透過數位化平台，消費者可直接在線上完成訂製服務，並享有更便利的購車過程。此外，Cadillac 也將強化售後支援網絡，確保日本市場的電動車主能夠獲得完善的售後服務與充電便利性。為了順應當地基礎設施的需求，品牌亦確保旗下電動車全面支援日本 CHAdeMO 充電標準，使車主能夠無縫接軌當地的充電網絡，進一步提升日常使用的便利性。

Cadillac 在全球持續推動電動化戰略，而進軍日本右駕市場則是其全球擴展的重要一步。隨著全球電動車市場需求不斷成長，Cadillac 希望憑藉豪華設計、科技創新及高性能表現，在日本市場站穩腳步，並與當地豪華電動車品牌展開更直接的競爭。目前，Cadillac 在日本擁有 13 家經銷據點及 24 個授權服務中心，未來將透過更符合當地需求的產品與服務，為日本消費者帶來全新的電動豪華車體驗，進一步強化品牌的市場影響力。而在國內市場方面，裕隆汽車於 2005 年 7 月與通用汽車合資成立「裕隆通用汽車股份有限公司」，經營 Buick、Cadillac 品牌之銷售，最終於 2012 年結束代理，但國內仍有一群死忠的美式車迷，並有貿易商鎖定此商機持續少量導入該品牌至今。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Cadillac凱迪拉克Lyriq-VVistiqOptiq日本右駕電動車跨界休旅汽車新車CrossoverSUVCUV

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