Yamaha「首款油電重機」開賣！Blue Core引擎基礎、折新台幣5.9萬

▲印度Yamaha近日發表首款油電重機FZ-S Fi Hybrid，當地售價為144,800盧比，折合新台幣約5.9萬元。（圖／翻攝自Yamaha India，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

除了Kawasaki推出電動忍者400外，近日印度Yamaha也發表「品牌首款油電重機」FZ-S Fi Hybrid（連結請點此），該車不僅是換上油電動力系統，同時針對空氣力學進行優化，未來也有望以此油電動力技術，進一步應用在大排量機種上。

新FZ-S Fi Hybrid共提供Racing Blue藍、Cyan Metallic Grey金屬灰塗裝，該油電動力以149c.c.Blue Core引擎、搭配自家SMG智慧啟動發電機（Smart Motor Generator）與Stop & Start System怠速熄火系統組成，最大馬力12.4匹／7,250rpm、最大扭力為1.4公斤米／5,500rpm，儘管原廠並未透露電池容量大小，但可透過電池輔助加速、怠速熄火裝置帶來更出色的油耗表現。

▲FZ-S Fi Hybrid是以149c.c.Blue Core引擎為基礎，搭配SMG智慧啟動發電機（Smart Motor Generator）與Stop & Start System怠速熄火系統，具最大馬力12.4匹／1.4公斤米扭力。



新FZ-S Fi Hybrid外觀保留FZ-S 150大致輪廓，原廠也將前方向燈整合至進氣壩中，讓空氣力學更好、視覺更加簡潔俐落。另外也配備4.2吋TFT全彩液晶儀表，支援Y-Connect功能，可連接手機提供Google導航（Turn-by-turn）、來電接聽、音樂等便利性。

騎士三角方面，原廠也優化手把位置，讓騎姿更朝向長途舒適性，另外也重新調整手把開關，戴著手套也能容易操作。目前FZ-S Fi Hybrid已在印度開賣，售價為144,800盧比，折合新台幣約5.9萬元。