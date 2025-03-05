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奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

▲影片來源：Audi

記者林鼎智／綜合報導

在先前釋出預告後，奧迪（Audi）發表新一代A6 Avant（C9世代），這款「最美旅行車」此次改款不僅是最具空氣力學表現、提供汽／柴油+輕油電動力外，同時也比改款前更便宜，預計新A6 Avant最快在5月首批交車，並且後續還會有A6 Sedan房車、A6 Allroad跨界旅行車與更強悍的RS6版本。

▲Audi A6 Avant。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi新一代A6 Avant旅行車亮相，後續還會有房車、跨界旅行車、以及更強悍的RS6車型。（圖／翻攝自Audi，以下同）

新A6 Avant成為歷來空力表現最好的一代，原廠公布風阻係數僅0.25cd，而電動旅行車A6 e-tron Avant則是0.24Cd。為了達到出色空氣力學，奧迪也為A6 Avant換上更流線設計，包括AirCurtain導流氣簾、主動式進氣壩、大型擴散器、車頂擾流等，車長也比改款前加長60mm，來到4,990mm，同時車頂也更為斜背，車寬則是1,880mm、軸距為2,927mm。

▲Audi A6 Avant。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi A6 Avant。（圖／翻攝自Audi）

▲新A6 Avant也搭載數位OLED尾燈，每組燈具內共198個OLED光源，具有動態展演、投射特定圖案等功能。

新A6 Avant搭載PPC燃油平台，該平台最先使用在去年推出的A5上，並可選配主動氣壓懸吊、全輪轉向與quattro Sport運動化差速器（AWD車型），而新A6 Avant也標配漸進式轉向系統，前軸也增添外傾角設定，提升轉向反應與更好的路感回饋。

新A6 Avant也提供新一代數位OLED尾燈，每組燈具內共198個OLED光源，具有動態展演、投射特定圖案等功能；A6 Avant座艙則採11.9吋數位儀表、14.5吋中控螢幕、副駕10.9吋資訊螢幕，並內建Android Auto影音系統，具有智慧語音聲控、第3方App支援等功能。

▲Audi A6 Avant。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi A6 Avant。（圖／翻攝自Audi）

▲新A6 Avant座艙採3螢幕佈局，並且後行李廂空間達503-1,534公升。

A6 Avant採全頂玻璃車頂，並具有503-1,534公升的後行李廂空間，至於動力方面，則有前驅車型的2.0升TFSI汽油渦輪（搭12V怠速熄火系統）、以及2.0升柴油引擎+48V輕油電（全驅）與3.0升TFSI V6汽油渦輪引擎+48V輕油電，2.0升動力為204匹，而3.0升V6版本則具有362匹最大馬力。

售價方面，新A6 Avant在德國入手價自58,000歐元起，折合新台幣約202萬，比改款前便宜一些，至於台灣市場方面，台灣奧迪也將評估導入，不過最快也得要年底或明年才有機會。

▲Audi A6 Avant。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi A6 Avant。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi A6 Avant。（圖／翻攝自Audi）

▲動力則有2.0升汽、柴油引擎，以及3.0升V6選擇，皆導入輕油電系統。

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