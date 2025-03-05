賓士「電動豪華廂型車Vision V」4月概念現身！首度導入VAN.EA平台

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz Vans 日前釋出全新 Vision V 概念車預覽圖，原廠表示該車型不僅延續了品牌一貫的精湛工藝，更融入了前衛的高科技設計元素，讓內裝既時尚又充滿未來感。更多細節將於 2025 年 4 月揭曉。

自 2026 年起，Mercedes-Benz Vans 將全面導入全新「Van Electric Architecture (VAN.EA)」電動平台，為廂型車市場帶來革命性變革。該架構具備模組化、靈活且可擴展的特性，將涵蓋從家庭用車、豪華接駁車到超大空間的頂級豪華廂型車，滿足不同客戶的需求，並重新定義廂型車的市場定位。

Mercedes-Benz Vans 透過擴展高端產品陣容，進一步塑造獨特的市場定位。未來的車款將不僅僅是交通工具，更象徵移動中的尊貴體驗。隨著品牌進軍豪華商務與私人出行領域，Vision V 和 VAN.EA 將成為這一變革的核心，開創更高端、更智能的廂型車時代。

作為 Mercedes-Benz 旗下的重要業務之一，Mercedes-Benz Vans 持續推動電動化與智能化發展，並強調永續經營的品牌策略。透過全球生產網絡的擴展，以及電池供應鏈的優化，該品牌不僅致力於提升電動廂型車的競爭力，更希望為商業及個人客戶提供更具前瞻性的解決方案。隨著 2026 年 VAN.EA 的上線，Mercedes-Benz Vans 將正式步入全新時代。