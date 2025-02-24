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首購價33.5萬！三陽「休旅重機TTLBT靈龜」開賣　竟有CarPlay功能

▲首購價33.5萬！三陽「休旅重機TTLBT靈龜」開賣　竟有CarPlay功能。（圖／記者張慶輝攝）

▲SYM三陽發表「TTLBT靈龜」休旅重機，首購優惠價33.5萬。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

SYM三陽今（24）日正式發表全新休旅重機TTLBT，並為其開出33.5萬的「首購優惠價」，作為「BT靈獸系列」的最後一塊拼圖，TTLBT於去（2024）年的EICMA米蘭車展首度與全球車迷見面，主打長途旅行與巡航，甚至為了滿足旅遊需求還內建Apple CarPlay功能，至此SYM的大型速克達已經涵蓋運動（TL508）、越野（ADXTG）與休旅等需求。

▲首購價33.5萬！三陽「休旅重機TTLBT靈龜」開賣　竟有CarPlay功能。（圖／記者張慶輝攝）

▲作為靈獸系列的最後一塊拼圖，TTLBT以「靈龜」作為仿生意象，無論車身線條或燈組造型都能見到塊狀拼搭。

TTLBT與其他靈獸兄弟一樣，處處都融入了仿生意象的概念，以形似殼甲的大面積塊狀拼搭，包括車體線條與頭尾燈造型都能看出，以此營造出更為穩重的整體姿態，同時融合車身兩旁的側箱，為長途旅行帶來更多乘載能力，另外風鏡還有電動調整機能，進一步增加高速巡航的舒適性。

▲首購價33.5萬！三陽「休旅重機TTLBT靈龜」開賣　竟有CarPlay功能。（圖／記者張慶輝攝）

▲左右兩側均標配有原廠側箱，後架也保有安裝第3箱的機構，尾燈造型再次見到靈龜意象。

配備是TTLBT的一大亮點，儀錶板除了提供3種顯示模式外，還內建了Apple CarPlay功能，作為首款標配此功能的大型速克達，可透過儀表板觸控或把手按鈕操作，更能整合藍牙耳機，透過SIRI語音助理控制導航、音樂或通訊等功能。

▲首購價33.5萬！三陽「休旅重機TTLBT靈龜」開賣　竟有CarPlay功能。（圖／記者張慶輝攝）

▲儀表內建Apple CarPlay機能，可透過觸控、左把手按鍵或聲控操作各項功能。

在置物機能方面，除了可放下全罩安全帽的坐墊空間外，還有能獨立拆卸的雙側箱，無論是行前整理行囊、或是旅行中取用都更加便利，另外把手上還有雙掛勾，能滿足日常購物的需求。

▲首購價33.5萬！三陽「休旅重機TTLBT靈龜」開賣　竟有CarPlay功能。（圖／記者張慶輝攝）

▲車廂可輕鬆放下全罩安全帽，左右側箱可獨立拆卸，使用上更便利。

TTLBT沿用了TL508的動力單元，508c.c.並列雙缸水冷引擎可輸出45.6匹馬力與5.1公斤米扭力，搭配濕式多板離合器，能帶來平順的接合感受；電控方面，搭載BOSCH 9.3代MSC車輛穩定控制系統，能提供彎道ABS與TCS循跡防滑，配合3段騎乘模式，任何路況騎士都能輕鬆通過，再搭配定速巡航功能，大大降低長途騎乘的負擔。

▲首購價33.5萬！三陽「休旅重機TTLBT靈龜」開賣　竟有CarPlay功能。（圖／記者張慶輝攝）

▲動力沿用了TL508的並列雙缸水冷引擎，最大馬力45.6匹，扭力達5.1公斤米。

TTLBT共提供宙夜黑、雪峰白與蔚海藍等3種車色，上市期間提供3萬購車金（直扣）、5,000元精品券與48期分期0利率，在扣除購車金後，首購優惠價為33.5萬（不含牌險與分期設定費）。

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