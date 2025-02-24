Honda推出「CB1300 Super Four最終版」　經典大排量街車走入歷史

▲Honda推出CB1300 Super Four最終版，象徵這款經典大排量街車走入歷史。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Honda日本本田二輪部門推出CB1300 Super Four最後一次更新，共有「Final Edition」、「 Bol D’or Final Edition」、「SP版本」、「Bol D’or SP版」等4款，具有1992年初代上市的經典配色、專屬徽飾，同時在搖臂、龍頭橋與轉向座也都採銀色。

CB1300體現Project Big-1的概念，此次延續1992年首款車型的血統，採用與初代CB1300相似的配色，其中最終版的均採單一石墨黑車色，而SP版本則擁有最具代表性的「珍珠陽光白」塗裝，並具有專屬前叉、後懸吊、卡鉗配置。所有車型在油箱上方都有Final Edition貼紙，同時也都換上金色鏈條、銀色搖臂／龍頭橋／轉向座等。

▲CB1300 SP最終版與初代採相似的「珍珠陽光白」塗裝，同時經典的雙圓形指針儀表也將走入歷史。



另外，CB1300最終版在油箱側皆有Honda字樣貼紙，而SP最終版則具有本田之翼立體徽章。動力上機採用SC54E 1284c.c.水冷4缸引擎，具有最大馬力113匹／7,750rpm、最大扭力11.4公斤米／6,250rpm，車重則是266公斤（Bol D’or為272公斤），售價則自1,727,000日圓起，折合新台幣約37.8萬元。

隨著Honda推出CB1300 Super Four最終版，這也意味這台日系大型街車走入歷史，也為90年代日系4大車廠大排量街車的競爭劃下句點。

▲CB1300最終版日本售價自1,727,000日圓起，折合新台幣約37.8萬元。