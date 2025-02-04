ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

▲海外QX50、QX55將停產銷庫存，台灣未來恐只剩QX60。（圖／翻攝自Infiniti）

▲海外QX50、QX55將停產銷庫存，台灣未來恐只剩QX60。（圖／翻攝自Infiniti）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Infiniti主力陣容的中型休旅QX50、QX55情況不樂觀，海外原廠計劃將在今年停產QX50、QX55兩大車系，加上台灣去年已送走Q50轎跑，並未導入QX80，未來台灣Infiniti在售車款恐只剩QX60！

▲海外QX50、QX55將停產銷庫存，台灣未來恐只剩QX60。（圖／翻攝自Infiniti）

▲面臨集團財務告急，加上嚴苛的關稅，讓海外原廠計劃停產QX50、QX55。

Nissan財報告急，似乎也連帶影響Infiniti將縮編，海外Infiniti原廠近日表示，對比QX80、QX60等新世代作品，久未改款的QX50、QX55已漸漸少了新鮮感，缺乏市場競爭力下，計劃2025年底停產QX50、QX55，庫存預計銷售至2026年左右。

事實上，Infiniti QX50、QX55讓原廠萌生停產還有另外的關稅隱憂，因QX50、QX55主要生產地位於墨西哥廠區，而美國新上任總統川普自2月開始，要針對墨西哥、加拿大等地區徵收高達25%關稅，勢必反應到QX50、QX55成本，也讓QX50、QX55面臨嚴苛的生存困境。

▲海外QX50、QX55將停產銷庫存，台灣未來恐只剩QX60。（圖／翻攝自Infiniti）

▲QX60將一肩扛起QX50、QX55銷售位置。

Nissan、HONDA合併計劃尚未定案，讓日產家族不少車款未來有不少可變因素，加上Infiniti直至目前尚未有全球化的電動車作品，若今年再送走QX50、QX55，海外Infiniti只剩QX60、QX80休旅獨撐大局，台灣市場更面臨只剩1款QX60在售窘境。

►2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

►83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：InfinitiQX60SUV休旅車豪華7人座跨界休旅V6引擎Q60停產跑車QX50Q50

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

再見了杉菜...　大S作品每部都好美

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理2025-02-04

HONDA「City掀背新運動款」印尼開賣2025-02-04

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」2025-02-04

台灣「福斯Golf」完售出清2025-02-04

Volvo全新跨界電動休旅2／10發表2025-02-04

2月購車優惠出爐休旅戰翻天2025-02-03

日廠改裝「寬體暴力鴨」2025-02-03

改款「新TOYOTA GR Corolla」日本開賣2025-02-03

速霸陸「越野版森林人」2／6亮相2025-02-03

摩根將推出新旗艦手工車2025-02-03

熱門文章

1月新車銷量TOYOTA神車又破4000台2025-02-03

2月購車優惠出爐休旅戰翻天2025-02-03

買新車「最討厭業務送什麼」2025-02-02

Volvo全新跨界電動休旅2／10發表2025-02-04

特斯拉證實「全新入門電動車」要來了2025-02-03

「新年式LEXUS RX休旅」日規售價公開2025-02-03

速霸陸「越野版森林人」2／6亮相2025-02-03

台灣「福斯Golf」完售出清2025-02-04

改款「新TOYOTA GR Corolla」日本開賣2025-02-03

台灣最冷門汽車品牌是它2025-02-01

相關新聞

改款「新TOYOTA GR Corolla」日本2月開賣！折合新台幣120萬

改款「新TOYOTA GR Corolla」日本2月開賣！折合新台幣120萬

特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

「Suzuki Jimny Nomade」5門版日本開賣！大空間更實用折合新台幣55萬

「Suzuki Jimny Nomade」5門版日本開賣！大空間更實用折合新台幣55萬

新一代「MG3推汽油入門款」售價更親民！1.5升動力折合新台幣60萬

新一代「MG3推汽油入門款」售價更親民！1.5升動力折合新台幣60萬

「新年式LEXUS RX休旅」日規售價公開！油電配備升級折合新台幣140萬

「新年式LEXUS RX休旅」日規售價公開！油電配備升級折合新台幣140萬

讀者迴響

熱門文章

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

Volvo「全新跨界電動休旅」預告2／10發表！EX30 Cross Country來襲

Volvo「全新跨界電動休旅」預告2／10發表！EX30 Cross Country來襲

特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

「新年式LEXUS RX休旅」日規售價公開！油電配備升級折合新台幣140萬

「新年式LEXUS RX休旅」日規售價公開！油電配備升級折合新台幣140萬

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366