台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

▲海外QX50、QX55將停產銷庫存，台灣未來恐只剩QX60。（圖／翻攝自Infiniti）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Infiniti主力陣容的中型休旅QX50、QX55情況不樂觀，海外原廠計劃將在今年停產QX50、QX55兩大車系，加上台灣去年已送走Q50轎跑，並未導入QX80，未來台灣Infiniti在售車款恐只剩QX60！

▲面臨集團財務告急，加上嚴苛的關稅，讓海外原廠計劃停產QX50、QX55。

Nissan財報告急，似乎也連帶影響Infiniti將縮編，海外Infiniti原廠近日表示，對比QX80、QX60等新世代作品，久未改款的QX50、QX55已漸漸少了新鮮感，缺乏市場競爭力下，計劃2025年底停產QX50、QX55，庫存預計銷售至2026年左右。

事實上，Infiniti QX50、QX55讓原廠萌生停產還有另外的關稅隱憂，因QX50、QX55主要生產地位於墨西哥廠區，而美國新上任總統川普自2月開始，要針對墨西哥、加拿大等地區徵收高達25%關稅，勢必反應到QX50、QX55成本，也讓QX50、QX55面臨嚴苛的生存困境。

▲QX60將一肩扛起QX50、QX55銷售位置。

Nissan、HONDA合併計劃尚未定案，讓日產家族不少車款未來有不少可變因素，加上Infiniti直至目前尚未有全球化的電動車作品，若今年再送走QX50、QX55，海外Infiniti只剩QX60、QX80休旅獨撐大局，台灣市場更面臨只剩1款QX60在售窘境。