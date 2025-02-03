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「Suzuki Jimny Nomade」5門版日本開賣！大空間更實用折合新台幣55萬

▲SUZUKI JIMNY

▲Suzuki Jimny 5門版日本正式開賣。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

繼首發地印度市場後，日本也迎來人氣超高的5門版Suzuki Jimny，不過日本市場的5門Jimny，在命名上還別有巧思，特別冠上家族經典的Nomade作為新車命名，當地售價折合新台幣55萬！

▲SUZUKI JIMNY

▲日規特別冠上Nomade副車名。

用來致敬過去家族經典車款，日規Suzuki正式發表Jimny Nomade，規格與其他市場的5門版大同小異，日規開價265.1～275萬日圓，折合新台幣約55～57萬，動力採與3門版相同的1.5升自然進氣。

▲SUZUKI JIMNY

▲SUZUKI JIMNY

▲受惠加長尺碼，5門擁有比3門更討喜的空間。

5門版Jimny Nomade擁有比3門版更實用的空間機能，車長、軸距都增加340mm，在乘坐空間、空間載物上更實用、更加分，外型提供雙色外觀，並在車頭加入更多鍍鉻材質妝點，讓視覺更耐看、更時尚。

▲SUZUKI JIMNY

▲日規自排車型擁有ACC智慧定速跟車。

內裝配置與3門版相同，採9吋多媒體螢幕，並支援手機娛樂連結功能，同時針對車內置物空間優化，日規自排車型也配有實用的ACC智慧定速跟車。來自3門版的1.5升自然進氣引擎，可選擇5速手排或4速自排，可繳出102匹馬力、13.3公斤米扭力。

台灣市場上，去年3門版的Suzuki Jimny已停售，而海外高人氣的5門版的導入機會也不高，想要入主5門版Suzuki Jimny，只能尋求水貨外匯商，售價約落在140萬左右。

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