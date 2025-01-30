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KIA台灣今年新車預測！最便宜電動休旅、Sportage改款即將到來

▲KIA EV Day。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA最親民電動休旅EV3有望在今年導入台灣市場。（圖／記者林鼎智攝，翻攝自KIA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

KIA總代理台灣森那美起亞2024年進行不少產品更新，包括小改款Sorento、Carnival、EV9旗艦電動休旅等，並舉行首度移師海外的KIA EV Day；同時也以2024年10,222輛的成績創下銷售新高。展望今年又有哪些新車有望到來，以下一同預測。

Sportage

KIA南韓原廠已在去年11月發表小改款Sportage，作為品牌主力車款，台灣森那美也將在今年迅速導入。新Sportage雖說是小改款，但原廠此番也捨棄DCT雙離合變速箱、改採8速自排，同時也有1.6升渦輪、1.6升渦輪油電動力，預料台灣仍會以1.6升汽油渦輪引擎為主。

▲KIA Sportage小改款。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Sportage小改款。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Sportage小改款。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA主力休旅Sportage小改款將在今年到來，小改款更換上8速自排變速箱，並增添AR擴增實境導航、指紋辨識裝置。

小改款Sportage外觀也換上家族Star Map造型，並提供多達8款車色；座艙也採新的方向盤、ccNC資訊娛樂系統，另外也有OTA遠端韌體更新、AR擴增實境導航、指紋辨識功能等，進化幅度相當有感。預料台灣市場最快有望在上半年導入。

EV3電動休旅

KIA EV3已在去年「KIA EV DAY」活動登台亮相，這款入門電動休旅將成為品牌最便宜電動車，2,680mm軸距表現與Sportage相同，車內也有雙10.25吋數位儀表、中控螢幕。

KIA EV3搭載E-GMP 400V平台，採單馬達前輪驅動設定，目前共有58.3kWh、81.4kWh電池選擇，最大續航力達605公里。

▲KIA EV3 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA EV Day。（圖／記者林鼎智攝）

▲KIA EV3 。（圖／翻攝自KIA）

▲EV3搭載E-GMP 400V平台，採單馬達前驅，具有與Sportage相同的軸距空間。

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