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福斯在陸面臨價格戰　CEO：不能幻想市場會自行改善

▲上汽大眾,福斯,ID.4,ID.4 X 。（圖／路透）

▲福斯汽車在大陸市場也受到價格戰影響。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

福斯汽車中國大陸董事長、CEO貝瑞德近日表示，中國大陸市場面臨非常激烈的市場競爭和價格戰，例如，在純電市場佔有30%以上份額的A級車型，成交價在過去兩年下降了22%，預計這一趨勢今年還將延續，甚至還將加劇，「福斯不會不計代價地追求銷量增長，盈利水平才是首要的考量因素，我們重視長期目標，並致力於對未來持續投資。」

根據第一財經報導，數據顯示，2024年福斯汽車在全球交付約903萬輛汽車，其中在大陸交付了292.8萬輛汽車，同比下降9.5%。新能源車在華交付量超過20萬輛，ID.純電車型銷量同比增長了17%。

大陸汽車市場需求和結構的變化，令處在轉型中的福斯汽車等合資車企整體處於下滑趨勢。據大陸乘聯會數據，2024年主流合資品牌乘用車零售銷量629.89萬輛，同比下降15.7%，市場份額為27.5%，較2023年減少近7個百分點。

▲福斯、保時捷。（圖／路透）

貝瑞德認為，大陸市場有其獨特的發展規律，發展速度迅猛，產品交付節奏快，創新實力強大，「無論是福斯汽車還是整個行業，都需著力提升成本競爭力，絕不能消極等待，幻想市場未來會自行改善，或認為消費者會願意支付更高溢價，這種觀念是錯誤的。」

貝瑞德說， A級車市場佔據了整個汽車市場份額的約50%，是競爭最為激烈的領域，透過本土開發、利用本土研發資源、建立本土合作夥伴關係，以及以磷酸鐵鋰技術為核心的全新電池概念，將有力推動成本優化目標的實現。

貝瑞德指出，目前，福斯首個在大陸本土開發的、面向A級車市場純電動汽車平台CMP進展順利，這一平台將把開發流程縮短30%，並實現40%的成本優化。而依託既有平台及新平台，新產品的開發週期已縮短至3年。

貝瑞德預估，2025年大陸汽車市場銷量將進一步增長2%至3%，到了2030年，大陸車市仍將保持整體增長態勢，「到2030年，福斯汽車的目標是捍衛在陸第一國際汽車製造商的地位，佔據15%左右的市場份額，年銷量達到約350萬輛，正通過推出新產品來實現這一目標。」

貝瑞德還說，福斯汽車將持續推進燃油車型的混動化、智能化升級。通過燃油車、純電動汽車、插電式混動汽車以及增程式汽車的全線佈局提升產品競爭力，「增程式車型更適合於較大的車型，對於尺寸較小的車型，插電式混動技術效率更高。」

▲上汽大眾,福斯,ID.4,ID.4 X 。（圖／路透）

關鍵字：福斯汽車中國市場中國車市大陸車市

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