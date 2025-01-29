BMW高性能旅行車「再推狂暴升級版」！M3 CS Touring預告登場

圖文／7Car 小七車觀點

BMW M3 Touring 自推出以來已經成為市場上最受歡迎的性能旅行車之一，近日 BMW M 透過預告的方式，宣布性能更強大的 CS 版本即將推出，滿足追求極致性能的愛好者。

▲BMW M3 CS Touring 正式預告即將登場。

BMW M 部門已經測試 M3 CS Touring一年多了，目前才剛開始在社群媒體上預告這款車型，意味著全球發表的時間即將到來。目前官方透露的訊息並不多，僅釋出幾張在 Nurburgring Nordschleife 紐柏林北環賽道上原型車測試的照片與短片。

據了解，M3 CS Touring 將比照房車版本，強化其搭載的 3.0 升 M TwinPower Turbo 直列六缸引擎，透過增壓值的改變，搭配 8 速 M Steptronic 變速箱與四輪驅動系統，最大馬力輸出為 550 hp，並可產生 650 Nm 的峰值扭力，同時還會升級配備 M 碳纖維陶瓷煞車系統、專屬鈦合金排氣系統，來提升車輛整體的操控極限。

外觀上，已可以看到 M3 CS Touring 同樣換上較為簡潔風格的水箱護罩設計，頭燈雖然還有迷彩貼紙覆蓋，但預期內部的 LED 光源亦改採代表最高性能的黃色，前保感兩側的通風口造型同步優化，並於底部新增碳纖維下擾流，增進車輛的空氣力學。

目前 BMW M3 已經來到產品壽命中期，去年國內總代理汎德汽車已引進小改款 BMW M3 Competition M xDrive / M3 Competition Touring M xDrive。針對外觀與配備進行升級，並將 Competition 車型動力優化提升 20 匹至 530 匹，同時導入全新光型變化智慧 LED 頭燈、BMW Operating System 8.5 及 AR 擴增實境導航功能等，另針對喜愛賽道競技的車主提供選配 Racing Package 套件，其選配價為新臺幣 30 萬元，其正式建議售價分別為 M3 Competition M xDrive (新臺幣 618 萬元起)、M3 Competition Touring M xDrive (新臺幣 626 萬元起)。