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BMW台灣「2024電動車銷量成長近9成」！賣出6367輛刷新歷史新高

2024年BMW i純電車款銷售達6,367輛，創歷史新高，較2023年成長幅度高達87%。（圖／BMW總代理汎德提供）

▲2024年BMW i純電車款銷售達6,367輛，創歷史新高，較2023年成長幅度高達87%。（圖／BMW總代理汎德提供）

圖文／CTWANT

儘管2024年全球汽車市場面臨諸多挑戰，BMW集團整年度全球總掛牌數仍達220萬177輛，再次穩居全球豪華車市場的領導地位；在台灣市場，BMW總代理汎德導入新世代車型，進一步推動品牌穩定成長，2024全年總銷量達19,788輛（不含水貨），相較去年增長近20%。

在電動車領域， 2024年BMW集團全球純電車銷量達368,523輛，增長幅度11.6%，同時，台灣市場也展現強勁電動車成長動能，BMW總代理汎德連續3年榮登台灣豪華電動車銷售冠軍。2024年BMW i純電車款累計銷售6,367輛，年增87%，創下歷史新高。值得注意的是，BMW在全台推出BMW ConnectedDrive智慧互聯駕駛服務，訂閱數達13,177 筆，較2023年成長113%。

承襲Sheer Driving Pleasure純粹駕馭精神，BMW M GmbH在2024全球銷量達206,582輛，較去年成長2.1%，創下品牌創立50年以來的最佳銷售紀錄。台灣市場在2024年BMW M GmbH總銷售達1,581輛（不含水貨），較去年增長16%，其中，BMW M2、X2 M35i及i4 M50 xDrive躍升最暢銷車型。

2025年，BMW多款矚目新車即將亮相，全新BMW 1系列與X3率先登場；緊隨其後，全新BMW M2以純粹駕馭樂趣挑戰極限，全新BMW M5及M5 Touring結合賽道基因與豪華舒適，將高性能四門房車與旅行車推向全新境界，而全新BMW 520i Touring則為熱愛駕馭的車迷帶來更優雅且全能的選擇。

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關鍵字：BMW電動車汽車新車台灣2024銷量

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