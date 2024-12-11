7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義

▲SYM三陽透過拍賣7輛DRGBT彩繪版的方式，共捐出253.6萬元給公益團體。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新竹報導

SYM三陽今（2024）年迎來品牌70周年，在一系列的慶祝活動中也不忘公益，推出7輛彩繪版DRGBT進行公益拍賣，今（11）日三陽邀請得標幸運兒至新竹總部進行交車，同時也依照拍賣募得金額加倍加碼，最終捐出253.6萬元給親慈慈善會，將用於協助清寒學子克服困境。

▲除了拍賣7輛彩繪版DRGBT外，三陽也依得標總金額再加倍加碼後捐出，將由親慈慈善會協助清寒學子克服困境。

這次用於公益拍賣的車款，是以俗稱「龍2」的DRGBT二代為基礎，其中5輛是三陽先透過70周年彩繪設計大賽公開徵集創意，再交由知名改裝品牌進行打造，每輛車除了都披上更加搶眼且大膽的配色，也換裝上如可調碳纖維拉桿、改裝油缸蓋、龍頭座、護蓋等，踏板前方還有編號銘牌，以此彰顯其特殊身分。

▲其中2輛DRGBT披上了鹽城湖戰駒同款彩繪，且據側面瞭解2車的得標金額最高，約來到20萬左右。

除了前述5輛外，還有另外2輛DRGBT披上了更為特殊的彩繪，正是三陽先前挑戰美國鹽城湖戰駒的特殊配色，該戰駒是以新DRGBT作為平台，搭配上源自Maxsym TL508的動力，配合CP賽車汽油與NOS系統，在Bonneville Speedway跑出了GPS時速206km/h的驚人成績，不僅打破同級距最速紀錄，三陽更成為首個挑戰鹽城湖的台灣品牌，而這2輛鹽城湖配色的得標金額也最高，經側面瞭解來到了20萬左右。

▲吳奕成也積極參與到此次公益拍賣當中，並順利得標了對他來說別具意義的DRGBT。

值得一提的是，三陽工業總經理室經理、同時也是浩漢產品設計公司總經理的吳奕成，也同樣在得標者的行列之中，DRGBT不僅是吳奕成加入三陽後一戰成名的代表作，這次的70周年公益彩繪版更是充滿特殊意義，也就不難理解吳奕成為何會積極參與到此次的公益拍賣當中。