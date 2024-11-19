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21歲女撞爛試乘車「網狂喊賀成交」！總代理：以保險規範為原則處理

▲▼ 21歲女開試乘車自撞施工護欄 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲21歲李女駕駛試乘車於新北大橋自撞護欄，造成試乘車的車頭損毀。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者張慶輝／綜合報導

新北市三重區新北大橋昨（18）日傍晚發生自撞事故，21歲李女駕駛試乘車撞上施工護欄導致車頭損毀，包含駕駛在內車上4人均未受傷，由於李女「未買先撞」，網友紛紛討論是否會面臨高額賠償，為此《ETtoday車雲》也特別向品牌總代理查證，總代理表示「經銷商目前尚在走保險相關確認流程，以保險規範為原則進行處理」。

李女在昨日傍晚駕駛試乘車，行經新北大橋往板橋方向要返回營業所時，因不熟路況撞上施工護欄，導致試乘車車頭損毀，事故地點距離營業所車程僅3分半；品牌總代理向《ETtoday車雲》表示「經銷商目前尚在走保險相關確認流程，以保險規範為原則進行處理」。

實際到品牌官網查詢，在預約試乘的頁面上就能看到相關試乘條款，當中提到品牌除了有為試乘人投保基本必須要有的強制汽車責任險外，還有車體損失險與汽車乘客責任險，若在試乘期間發生事故，將會由保險公司就上述保險範圍內負責賠償，而品牌則不保證保險理賠，另外駕駛所應負之刑事責任與保險未理賠的民事責任，則概由試乘人自行負責，品牌不負任何責任。

《ETtoday車雲》也採訪了第一線業代人員，業代表示展間試乘車大多有足額保險，如果有按照標準作業流程，消費者在實際試駕前有完成相關文件的簽署動作，且按照指定試駕路線行駛的話，基本上即使車頭撞爛也僅需要負擔相對較低的自負額，不太會出現「賀成交」或「賠慘了」的情況，但如果標準作業流程漏了任何一環，保險公司就有可能不理賠，屆時情況就會變得複雜，所以這起事故最終會怎麼處理，還是要依經銷商最終確認後才會有答案。

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關鍵字：汽車新車試乘試駕車禍保險賠償新北大橋

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