中華車總經理曝「MG HS自製率拉至2成」！等經濟部點頭年底恢復生產

▲經濟部「國產車自製率」新政策8月上路，中華汽車導入及代工的MG首當其衝。（圖／翻攝自MG Taiwan官網）

圖文／CTWANT

經濟部「國產車自製率」新政策於8月正式上路，大力重擊陸系品牌汽車，中華（2204）汽車導入及代工的MG首當其衝。不過中華汽車總經理陳昭文今（19）日帶來好消息，「MG HS 1.5T車款自製率已拉到2成，期待下個月恢復生產」，他也強調，「還是要等經濟部核準才行。」

根據經濟部「國產車自製率」規定，車廠須配合提出在地化供應鏈合作價值比率承諾且須逐年提高，上市第一年15%，上市第二年25%，上市第三年35%；對於新制上路前已販售的車款，則要求首年20%，到2026年8月須達35%自製比例。

受到國產自製率新制的影響，MG旗下電動車MG4已暫停接單，HS和ZS則限量接單，原預計9月在台導入的全新上汽大通Maxus G50 Plus 7人座休旅車也確定延後，陳昭文表示，「現在依序調整，目前先以HS 1.5T車型優先。」至於成本部分還在計算中，「不會全部反應在售價上」。

中華車在各廠商的努力及產發署指導下，全力加快提升在地化比率的工作，MG HS車款自製率已經拉上2成，不過還是要等經濟部確認自製率達標才行。陳昭文也強調，已下訂客戶會確保用同樣交易條件，保障客戶權益。有業內人士分析，「若MG能獲得經濟部點頭，應能在年底前恢復正常供應。」

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