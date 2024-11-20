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台灣「新年式TOYOTA RAV4」車型配備都曝光！外觀內裝升級預計不漲價

▲台灣新年式TOYOTA RAV4經銷端釋出更多資訊，預計12月上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣新年式TOYOTA RAV4經銷端釋出更多資訊，預計12月上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

經銷端再度爆料更詳細的新年式TOYOTA RAV4資訊，屆時車型配備調整，但價格將維持凍漲，新年式RAV4除了已知的標配無線手機充電外，外觀還將獲得更帥氣的黑化套件！

▲台灣新年式TOYOTA RAV4經銷端釋出更多資訊，預計12月上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲汽油RAV4縮編成2款，外觀將導入類似美規的黑化套件元素，售價預計不漲價。

首先在2.0升汽油RAV4編成上，原本4款車型將縮減成2款，取消111萬尊爵、129萬頂規Adventure 4WD，留下101萬豪華入門款與117萬旗艦款，2款汽油車型導入無線手機充電，並在外觀加入黑化後視鏡、黑化霧燈飾條等。

▲台灣新年式TOYOTA RAV4經銷端釋出更多資訊，預計12月上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲油電將新增全新車型，售價介於旗艦與旗艦4WD之間。

在2.5升油電車型上，維持115萬尊爵、126萬旗艦、138萬旗艦4WD等車型配置，不過將新增曜黑魅影作為中高規車型，其他3款與汽油款新增配備相同，讓全車系都享有標配無線手機充電，而曜黑魅影新車型則另新增雙色車頂、車頂架、換檔撥片、藍色縫線座椅等。

台灣新年式RAV4將在12月登場，車型編成經過調整後，將來到6款車型，要趁著大改款第6代RAV4來臨前，作一波有感的配備強化，為RAV4車系活絡戰力。

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