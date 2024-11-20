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「TOYOTA、Suzuki合作」全新入門休旅上路測試！50萬有找明年開賣

▲TOYOTA、Suzuki雙方合作入門電動休旅再度被捕獲！（圖／翻攝自《Rushlane》）

▲TOYOTA、Suzuki雙方合作入門電動休旅再度被捕獲！（圖／翻攝自《Rushlane》）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA、Suzuki野心勃勃打造親民的入門電動車，Suzuki率先以e Vitara作為新車命名發表，不過近來印度又再度捕獲到疑似神秘的e Vitara測試車，合理推測是輪到TOYOTA為了市售量產作準備！

▲TOYOTA、Suzuki雙方合作入門電動休旅再度被捕獲！（圖／翻攝自《Rushlane》）

▲TOYOTA將以e Vitara作為雙生車量產市售，售價有望落在折合新台幣50萬左右。

Suzuki於今年11月帶來亮眼的e Vitara全新入門電動車，該車將在印度生產，未來也將進軍歐洲等市場成全球戰略車，甚至更在台灣原廠計劃名單中。e Vitara是由TOYOTA與Suzuki聯手打造的重量級新車，該車尚未公布車型售價，但過去曾有傳言這輛新車將落在15,000歐元以下，折合新台幣約50萬。

▲TOYOTA、Suzuki雙方合作入門電動休旅再度被捕獲！（圖／翻攝自《Rushlane》）

▲Suzuki發表全新電動休旅e Vitara，台灣最快有望明年導入。（圖／翻攝自Suzuki）

▲e Vitar擁有約600公里的續航力。

TOYOTA傳聞的bZ1X入門電動車可能就是e Vitara親戚，其入門的定位將帶來親民售價降低電動車入手門檻，技術將與e Vitara共享，採單馬達、雙馬達車型配置，單馬達採49度電池，輸出約有142匹馬力；雙馬達為61度電池，輸出來到180匹，最大續航力預估落在600公里左右。

e Vitara以雙片橫式液晶螢幕從中控延伸至儀錶，捨棄過多繁瑣的實體按鍵，同時也是旗下首款採用旋鈕式排檔新車，搭配全新方向盤等，透過雙色與皮革材質妝點，讓這款主打入門級距的電動車也能擁有不錯的質感。

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