台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

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台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電Crown Signia休旅」開賣　折合新台幣145萬

▲北美正式開賣TOYOTA Crown Signia全新休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美正式開賣TOYOTA Crown Signia全新休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

去年11月北美首發的全新休旅TOYOTA Crown Signia，近來終於公布上市價格，北美Crown Signia採2.5升油電、提供2款車型，折合新台幣145萬。台灣市場日前經濟部曝光Crown Signia註冊資訊，為日後登台埋下不少伏筆。

▲北美正式開賣TOYOTA Crown Signia全新休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美正式開賣TOYOTA Crown Signia全新休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Crown Signia提供2款車型，統一採2.5升油電。

北美TOYOTA Crown Signia提供XLE、Limited兩款車型，美金開價44,985、49,385元，折合新台幣145、160萬。北美Crown Signia問世用來取代TOYOTA Venza，尺碼比RAV4大上不少，擁有4,930x1,880x1,620mm、軸距2,850mm，入門款XLE採用19吋鋁圈、高階Limited升級到21吋，呈現相當威風、霸氣的休旅氣勢。

▲北美正式開賣TOYOTA Crown Signia全新休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美正式開賣TOYOTA Crown Signia全新休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲近5米車長、2.8米軸距，Crown Signia擁有優渥的車室空間。

車內熟悉的皇冠家族風格，以12.3吋多媒體螢幕結合12.3吋數位儀錶，結合豐田招牌的TSS安全防護，Crown Signia在寬度與高度上略大於Crown Crossover跨界，後座提供更討喜、寬敞的乘坐空間。

動力提供2.5升油電，搭配CVT變速箱，提供236匹綜效馬力，並結合AWD四驅系統，可帶來輕度越野穿越能力，依照豐田皇冠家族動向預測，Crown Signia未來預期也會再導入PHEV油電。

▲北美正式開賣TOYOTA Crown Signia全新休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣曝光Crown Signia註冊訊息。（圖／翻攝自經濟部）

北美11月剛發表Crown Signia，台灣日前就曝光Crown Signia註冊資訊，目前台灣Crown家族僅有單1的Crown Crossover跨界車款，仍有不少車迷期待有更多皇冠休旅引進，其中又以Crown Sport跑旅呼聲最高。

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關鍵字：TOYOTACrown新一代大改款跨界油電房車旗艦休旅SUVCrown Signia

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