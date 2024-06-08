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「MG4 XPower」試駕！又爽又帥的國產電車黑馬　配備、安全全都要

記者徐煜展／綜合報導

在歐洲大放異彩的MG4電動車，成為台灣今年下半季國產電車新黑馬，台灣確定導入MG4 XPower性能款，不僅外型夠殺，運動化的底盤懸吊、3.8秒破百加速帶來難忘的操控樂趣，還在觀望MG4的消費者，高規XPower性能款大推直上入坑！

▲MG4

▲MG4來勢洶洶！XPower性能款不僅帥，開起來又爽又快！（圖／記者徐煜展攝）

▲MG4

▲台灣將在6月13日公布車型售價，確定會有高規XPower性能款。

MG4台灣預計6月13日正式發表，目前官方僅確定將有高規的XPower性能款，實際車型與售價將在下週公布。與去年納智捷n7中型休旅不同，主打更跑格、更流線的跨界MG4，鎖定想嘗鮮電車消費者與年輕首購族。

MG4設計兼具美觀和實用性。其尺碼4,287x1,836x1,516mm適合日常生活、都會代步使用，不同其他電動車競品大多超過2噸車重，國產MG4 XPower車重僅有1.8噸，要停一般機械停車位也不必擔心。

▲MG4

▲台灣MG4 XPower提供限定銀石綠車色，車頭下方配有主動式進氣孔，能隨車速啟閉作動。

MG4 XPower採用更具運動感的空力套件，與銳利的LED頭燈組合，營造出強烈的科技感。車身側面線條流暢，配合18吋輪圈，整車看起來時尚且具有運動氣息。車尾部分則採用了貫穿式尾燈設計，不僅提升了辨識度，還讓車尾顯得更加寬闊有力。

▲MG4

▲MG4

▲MG4

▲尾燈設計搶眼，還有視覺加分的光雕效果。

車尾設計方面，MG4採用貫穿式尾燈設計，提升夜間辨識度，搭配運動化尾翼與空力套件顏值超帥！MG4在燈組設計上下了不少功夫，尾燈採用加分美學的光雕效果，在夜間增添不少貴氣、時尚感。

▲MG4

▲MG4

▲配胎採用235/45R18 普利司通T005 EV電動車專用胎，內部還有顯眼的橘色剎車卡鉗。

台灣MG4 XPower採用18吋雙色鋁圈，視覺頗有放大延伸氣勢，配胎為普利司通T005 EV電動車專用胎，喜歡熱血操駕車主，日後升級少不了。前後剎車採用單活塞配置，搭配前345mm、後340mm通風剎車碟盤、橘色卡鉗飾蓋等，在視覺上有畫龍點睛加分功效。

▲MG4

▲MG4

▲前方引擎蓋內部並未提供置物空間，試駕車型並無電動尾門。

比較可惜的是，試駕XPower車型並未配置電動尾門，而前方引擎蓋也未提供置物空間，是外觀美中不足小遺憾，不過後行李廂地形平坦，寬度、深度已能勝任一般家庭空間需求。

▲MG4

▲MG4

▲MG4科技座艙不俗，視覺清爽俐落，實用豐富配備給好給滿，左右門適板、座椅加入麂皮材質有效淡化塑料感。

進入MG4的車內，與油車HS、ZS不同風格，首映入眼簾的是簡潔富有科技感的中控設計。採10.5吋的觸控液晶螢幕，整合多媒體、360度環景、手機連結等功能，系統操作流暢且反應迅速，若7吋數位儀錶未來尺寸能加大會更有感。台灣規格與歐規較為接近，並不像大陸的MG4另配有12.3吋螢幕與全景天窗。

▲MG4

▲MG4

▲台灣MG4整合車聯網功能，能透過手機APP遠端與車輛作更多互動。

▲MG4

▲MG4

▲採用旋鈕式排檔，前方配有無線手機充電，懸浮式簍空中控台帶來討喜的置物空間。

▲MG4

▲MG4

▲左右側星號按鍵能客製不同駕駛模式。

▲MG4

▲7吋數位儀錶整合豐富資訊，能顯示電量資訊，右側下方透過星號按鍵，能作不同的電量回充模式。

平底跑車方向盤給人滿滿的戰鬥氣息，在按鍵配置上比起HS、ZS操作更直覺，左側按鍵能啟動L2輔助駕駛服務，MG4提供5種駕駛、4種電量回充模式變換，左右星號按鍵能在多媒體螢幕中作更多客製化需求。

▲MG4

▲輔助駕駛使用比HS更直覺、聰明，跟車速度從30km/h以上作動，支援Stop & Go。

在安全方面，台灣MG4毫不妥協，配備多種先進的駕駛輔助系統。包括自動緊急剎車（AEB）、車道保持輔助（LKA）、盲點監測（BSM）和智慧定速跟車（ACC）等功能，僅提高駕駛便利性，也為乘客提供了更高的安全保障，實際使用起來，系統在跟車與距離掌控，個人覺得比HS更聰明、靈敏。儀錶也能清楚辨識車流、車道顯示，在國產車擁有媲美豪華品牌科技。

▲MG4

▲MG4

▲皮質與Alcantara麂皮混搭座椅帥氣，後座空間表現一般。

XPower採用帥氣的皮質與Alcantara麂皮混搭座椅，駕駛座具備電動調整與加熱功能，可惜副駕駛為手動操作。畢竟僅是一輛近4.3米車長的跨界休旅，MG4後座空間表現一般，也並未配有後座出風口與後座中央扶手，舒適度稍微打上折扣。

▲MG4

▲MG4

▲左後方為充電孔位置，內部燈條能提醒電量補充狀況。

在後續的充電網服務全台消費者不用擔心，MG4與納智捷n7同樣與許多充電樁業者合作，打造全台的友善充電環境，MG4採CCS1充電規格、支援V2L外部供電，充電5分鐘可跑100km，10～80%充電約26分鐘，NEDC續航力491km。搭載64kWh電池組，雙馬達四驅提供435匹馬力、61.2公斤米扭力，3.8秒完成破百加速衝刺。

電動車特有的瞬時最大功率輸出，讓MG4 XPower在任何速度下都有強勁的加速性能。起步時的推背感非常明顯，隨著電門的踩下，動力源源不斷地輸出，帶來極為刺激的駕駛體驗。即使在高速行駛中，MG4 XPower的加速令人熱血沸騰。

▲MG4

▲MG4

▲MG4

▲MG4

▲左腳剎車、右腳電門，儀錶下方集氣66%即能輕鬆完成熱血彈射起步加速。

原廠特別在封閉場地與保時捷911 Carrera來場彈射加速友誼賽，選擇Sport模式，左腳踩死剎車、右腳全力電門，在儀錶右下方集氣至66%、放開剎車，即能衝刺彈射，只要放心大膽全電門，MG4 XPower在百公尺加速能輕鬆幹掉保時捷911 Carrera。

MG4 XPower的操控性能同樣令人印象深刻。前後雙電機的四驅系統，提供了卓越的牽引力和穩定性。無論是在濕滑路面還是彎道中，MG4 XPOWER 都能保持穩定的抓地力，帶來自信滿滿的駕駛感受。MG4 XPower支援One-pedal單踏板模式，在市區遊走、高速使用都有不錯的回饋，是相當成熟值得信賴的系統。

▲MG4

▲MG4

▲柔韌底盤設定帶來豐富的駕駛樂趣，若對激烈駕駛有更多遐想，輪胎是最建議升級項目。

底盤方面，MG4 XPower 採用運動化調校，兼顧舒適性和操控性能，在各種路況下都能提供穩定的行駛表現。特別是在高速過彎時，車身側傾被有效控制，帶來極佳的過彎穩定性和操控感。

轉向系統的表現也非常出色，轉向比適中，方向盤反應靈敏且精確，能夠準確傳達駕駛者需求配合，在蜿蜒的山路和城市道路中都能游刃有餘，帶來愉悅且豐富駕駛樂趣，相較於n7沉穩動態，MG4 XPower就像是活力十足的運動健將。

關鍵字：MGHSHector休旅車跨界SUV渦輪柴油ADASHSMG 7MG4電動車

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