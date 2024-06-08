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BMW「大改款X3實車照」流出！水箱格柵成亮點、電動iX3首搭新平台

▲大改款X3提前曝光。（圖／翻攝自Carscoops）

▲大改款BMW X3實車照意外流出，此次車頭水箱護罩格柵也有不同造型，並且iX3電動車將首搭Neue Klasse平台。（圖／翻攝自Carscoops）

記者林鼎智／綜合報導

BMW即將推出第4代大改款X3（內部代號G45），在原廠4月釋出測試車照片後，最近也在網路上流出實車照，其中最特別的是水箱護罩，動力上除了汽、柴油、PHEV插電式油電外，也會有首度搭載Neue Klasse平台的電動版iX3！

▲BMW新一代X3官方預告。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW新一代X3官方預告。（圖／翻攝自BMW）

▲新一代X3車格更大，燃油車款搭載CLAR平台，在空氣力學及平整化車門把手設計下，風阻係數也降到0.27Cd。（圖／翻攝自BMW）

此次大改款X3燃油車型同樣搭載CLAR平台，儘管車格更放大、但在空力設計下風阻係數也更低，來到0.27Cd（現行款為0.29Cd），而最引人注意的就是車頭水箱護罩，除了與XM同樣採8邊雙腎型外，格柵飾條也以垂直／斜線排列，這個造型也與甫改款的1系列M140相似，再結合可發光的BMW飾光水箱護罩下十分有特色。

新X3也加大輪距，並採Y型尾燈造型，動力編成上則有2.0升4缸渦輪+48V輕油電、3.0升直6渦輪引擎，至於電動休旅iX3則將有單馬達、雙馬達選擇，最大續航里程可達805公里，預計很快就會正式亮相。

▲BMW新一代X3官方預告。（圖／翻攝自BMW）

▲新X3尾燈採Y型設計，性能版M Performance車型維持4出尾管。

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關鍵字：汽車BMW休旅X3大改款G45iX3Neue KlasseCLAR德系豪華SUV

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