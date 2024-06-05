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限量300組！台灣Skoda推「Octavia Combi運動套件」　免費升級懸吊

Skoda Octavia Combi試駕：門檻低但配備近乎「梭哈」的平民旅行車（圖／記者游鎧丞攝）

▲Skoda Taiwan針對Octivia Combi推出冠軍運動套件，升級總價最高達8萬元。（圖／資料照、翻攝自Skoda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Skoda Octavia自2021年上市以來，至今已在台銷售近4,000台，其中Combi旅行車更佔7成，截至今年4月達2,953台，成台灣進口旅行車銷售冠軍。Skoda Taiwan今（5）日宣布推出限量300組Combi車型的冠軍運動套件，具有運動化內外觀套件及升級懸吊系統，升級總價分別達8萬、5萬元。

▲Skoda Octavia Combi限量300組冠軍運動套件。（圖／翻攝自Skoda）

▲冠軍運動套件在外觀進行大量黑化處理，1.5升TSI車型也升級18吋黑化鋁圈。

此次Skoda Taiwan針對Octavia Combi 1.5TSI、2.0TSI 4x4車型推出冠軍運動套件，限量300組免費升級。外觀部分針對後照鏡護蓋、窗框、前保桿下氣壩飾條、水箱護罩、車頂行李架進行黑化處理，1.5TSI車型更升級18吋Vega Aero黑化鋁圈，增添更多動感氛圍。

▲Skoda Octavia Combi限量300組冠軍運動套件。（圖／翻攝自Skoda）

▲內裝部分1.5升TSI車型升級一體式跑車座椅、並具有副駕8向電調座椅（附記憶功能）。

內裝方面，Octavia Combi 1.5TSI車型則與2.0升TSI 4x4一樣升級一體式跑車座椅、副駕8向電調座椅（附記憶功能）、黑色車頂篷、車門檻邊條、鋁合金油門踏板、後車窗／後擋風隔熱暗色玻璃等。另外，冠軍運動套件也升級Sport Suspension運動化懸吊與Progressive Sterring漸進式轉向系統，提升操控表現。

此次Skoda提供的Octavia Combi冠軍運動套件，1.5TSI與2.0升TSI 4x4車型升級總價值分別來到80,000、50,000元，限量300組。

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關鍵字：汽車旅行車SkodaOctaviaCombi冠軍運動套件限量懸吊轉向1.5TSI2.0

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