330萬起！台灣賓士「EQE 350+電動房車」新型號現身　續航力693KM

圖文／7Car 小七車觀點

臺灣賓士日前宣布針對 Mercedes-Benz EQE 純電中型房車推出 EQE 350+ 動力編成，車載電池可用容量提升至 96kWh，使得續航里程最高可達 693 公里，性能亦獲得小幅度升級，建議售價為新臺幣 330 萬元起。

Mercedes-Benz EQE 最初於 2022 年 9 月正式導入臺灣市場，原先編成為 EQE 300 以及 AMG EQE 43 4MATIC：前者配置 89kWh 電池組及 PSM 後軸馬達，可輸出 245hp 最大馬力、550Nm 峰值扭力，0-100 公里可在 7.3 秒完成，續航里程高達 639 公里 (WLTP)；EQE 43 4Matic 則採用前後馬達配置及 90.56kWh 電池組將動力提升至 476hp/858Nm (續航里程為 534 公里)，0-100 公里可在 4.2 秒完成。

而如今登場的 EQE 350+ 採用 96kWh 電池與電源管理系統，使續航里程最高可達 693 公里，後軸馬達最高輸出亦提升至 292 hp 最大馬力及 565Nm 峰值扭力，零百加速縮短至 6.5 秒。

此外，Mercedes-Benz EQE 350+ 標配 AMG Line 內外觀套件，包含夜幕星芒型水箱護罩、雙道橫柵式鍍鉻飾條後保桿樣式、19 吋規格五幅雙肋式輪圈等；內裝享有 Nappa 真皮包覆多功能平底跑車方向盤、ARTICO/MICROCUT 材質跑車型座椅、全景式電動玻璃天窗等。同時亦提供選配的「極星套件」，搭載 HYPERSCREEN 超寬幅螢幕、THERMOTRONIC 豪華四區恆溫空調、ENERGIZING 智慧空氣淨化系統、紅外線隔熱隔音玻璃等，價格為新臺幣 45.4 萬元起。

2023 年 Mercedes-Benz 全球純電車成長强勢，純電客用車年銷量成長達 73%，全年銷量 222,600 台，相當於總銷量的 11%，其中純電車款與油電混合車款佔客用車整體銷量 19%。而臺灣賓士純電車系在 2023 年全年掛牌達 1,942 台，銷售佔比達 >10%，年增率 630%，並預計 2024 年加入更多純電車款，以完整的產品陣容提供顧客多樣化選擇。