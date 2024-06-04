ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

330萬起！台灣賓士「EQE 350+電動房車」新型號現身　續航力693KM

圖文／7Car 小七車觀點

臺灣賓士日前宣布針對 Mercedes-Benz EQE 純電中型房車推出 EQE 350+ 動力編成，車載電池可用容量提升至 96kWh，使得續航里程最高可達 693 公里，性能亦獲得小幅度升級，建議售價為新臺幣 330 萬元起。

性能與續航同步升級 / 新臺幣 330 萬元起　Mercedes-Benz EQE 350+ 正式在臺上市

Mercedes-Benz EQE 最初於 2022 年 9 月正式導入臺灣市場，原先編成為 EQE 300 以及 AMG EQE 43 4MATIC：前者配置 89kWh 電池組及 PSM 後軸馬達，可輸出 245hp 最大馬力、550Nm 峰值扭力，0-100 公里可在 7.3 秒完成，續航里程高達 639 公里 (WLTP)；EQE 43 4Matic 則採用前後馬達配置及 90.56kWh 電池組將動力提升至 476hp/858Nm (續航里程為 534 公里)，0-100 公里可在 4.2 秒完成。

而如今登場的 EQE 350+ 採用 96kWh 電池與電源管理系統，使續航里程最高可達 693 公里，後軸馬達最高輸出亦提升至 292 hp 最大馬力及 565Nm 峰值扭力，零百加速縮短至 6.5 秒。

性能與續航同步升級 / 新臺幣 330 萬元起　Mercedes-Benz EQE 350+ 正式在臺上市

性能與續航同步升級 / 新臺幣 330 萬元起　Mercedes-Benz EQE 350+ 正式在臺上市

此外，Mercedes-Benz EQE 350+ 標配 AMG Line 內外觀套件，包含夜幕星芒型水箱護罩、雙道橫柵式鍍鉻飾條後保桿樣式、19 吋規格五幅雙肋式輪圈等；內裝享有 Nappa 真皮包覆多功能平底跑車方向盤、ARTICO/MICROCUT 材質跑車型座椅、全景式電動玻璃天窗等。同時亦提供選配的「極星套件」，搭載   HYPERSCREEN 超寬幅螢幕、THERMOTRONIC 豪華四區恆溫空調、ENERGIZING 智慧空氣淨化系統、紅外線隔熱隔音玻璃等，價格為新臺幣 45.4 萬元起。

性能與續航同步升級 / 新臺幣 330 萬元起　Mercedes-Benz EQE 350+ 正式在臺上市

2023 年 Mercedes-Benz 全球純電車成長强勢，純電客用車年銷量成長達 73%，全年銷量 222,600 台，相當於總銷量的 11%，其中純電車款與油電混合車款佔客用車整體銷量 19%。而臺灣賓士純電車系在 2023 年全年掛牌達 1,942 台，銷售佔比達 >10%，年增率 630%，並預計 2024 年加入更多純電車款，以完整的產品陣容提供顧客多樣化選擇。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Mercedes-Benz賓士EQE350+房車電動車新車汽車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

光陽大樂狂掃多功能機車級距「攻下7成佔比」本月買車現省9000↑

光陽大樂狂掃多功能機車級距「攻下7成佔比」本月買車現省9000↑

91.5萬！TOYOTA「ALTIS性能版」引擎升級　原廠改裝賽車同步亮相

91.5萬！TOYOTA「ALTIS性能版」引擎升級　原廠改裝賽車同步亮相

紅牛F1冠軍賽車「9／28台中封街開飆」！8月公開售票3萬名額搶起來

紅牛F1冠軍賽車「9／28台中封街開飆」！8月公開售票3萬名額搶起來

光陽電動機車「168元最高18個月騎到飽」！多款可充可換新車亮相

光陽電動機車「168元最高18個月騎到飽」！多款可充可換新車亮相

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

大雨特報連發「開車族要知道這8件事」！雙黃燈該不該打正解曝

大雨特報連發「開車族要知道這8件事」！雙黃燈該不該打正解曝

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

TOYOTA Celica跑車傳明年復活！將搭2.0升渦輪、全輪驅動回歸

TOYOTA Celica跑車傳明年復活！將搭2.0升渦輪、全輪驅動回歸

BMW「小改款1系列」釋首支預告！影音、動力升級最快7月亮相

BMW「小改款1系列」釋首支預告！影音、動力升級最快7月亮相

73.9萬起、接單已近400張　現代「小改款Venue」正式上市！

73.9萬起、接單已近400張　現代「小改款Venue」正式上市！

558萬！英國硬派越野車「首款特仕版」台灣開賣　全球只有1924台

558萬！英國硬派越野車「首款特仕版」台灣開賣　全球只有1924台

Toyota爆數據造假！　日本國土交通省「現場調查總部」

Toyota爆數據造假！　日本國土交通省「現場調查總部」

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366