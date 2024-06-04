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73.9萬起、接單已近400張　現代「小改款Venue」正式上市！

▲Hyundai新一代Venue 73.9萬起上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Hyundai新一代Venue 73.9萬起正式上市。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／宜蘭報導

在5月展開預售後（報導請點此），Hyundai總經銷南陽實業今（4）日也公布小改款Venue的正式售價，其中GLA入門車型比預售再降1萬，來到73.9萬起，其他則維持不變。另外，南陽也推出限量100台Venue Camp，在GLB仙蹤綠車型基礎上增添Thule都樂車頂架，價格則是78.9萬。

Hyundai Venue小改款正式售價（升級標配Level 2）
GLA單色：73.9萬(較預售降1萬)
GLB單色：76.9萬（仙蹤綠專屬車色限定車型）
Venue Camp：78.9萬（限量100台、具Thule車頂架）
GLB雙色：77.9萬
GLC雙色：81.9萬

▲Hyundai新一代Venue 73.9萬起上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Hyundai新一代Venue 73.9萬起上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲新Venue標配升級Level 2駕駛輔助系統，南陽也另外推出限量100台的Venue Camp，具有Thule都樂車頂架。

在預售滿月後，Venue小改款也繳出漂亮成績單，新Venue在全車系標配Level 2駕駛輔助系統下，預售一個月就已接單近400張，其中此次主打色的仙蹤綠（GLB單色車型限定）就佔訂單中的20%，顯見相當受歡迎。

▲Hyundai新一代Venue 73.9萬起上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Hyundai新一代Venue 73.9萬起上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲在展開預售滿1個月後，南陽也透露Venue接單已近400張，其中GLB車型限定的主打色仙蹤綠佔訂單中的20%。

新Venue也是除了南韓之外，唯一提供SCC主動車距維持系統的海外版本，並在具有LFA車道維持輔助系統下，使Venue全車系達到Level 2駕駛輔助等級，另外還具有同級距少見的FCA-JX對向來車路口煞停、FCW-JX對向來車路口安全偵測功能。

座艙則以藍、灰雙色內裝（GLB車型以上），並採4.2吋數位儀表、8吋中控螢幕（全中文化介面）、手機無線充電、USB Type A/C插孔等。

▲Hyundai新一代Venue 73.9萬起上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Hyundai新一代Venue 73.9萬起上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Hyundai新一代Venue 73.9萬起上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Hyundai新一代Venue 73.9萬起上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Venue全車系升級SCC主動車距維持系統、LFA車道維持輔助系統，具有完整Level 2功能。

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關鍵字：汽車休旅跨界Hyundai現代VenueLevel 2仙蹤綠車頂架接單SCC南陽

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