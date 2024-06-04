558萬！英國硬派越野車「首款特仕版」台灣開賣　全球只有1924台

▲INEOS與英倫百年服飾品牌Belstaff攜手推出首款限量版車型Grenadier 1924，總代理永三汽車也同步開放接單。（圖／翻攝自INEOS Grenadier，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

INEOS與英倫百年服飾品牌Belstaff聯名，推出首款限量版車型Grenadier 1924，該車全球限量生產1,924輛，提供2款車色、並具有專屬配備、紀念銘牌徽飾，呼應品牌堅實可靠耐用特色。總代理永三汽車也開放接單，台灣市場定價558萬元起。

▲Grenadier 1924全球限量生產1,924輛，共有Magic Mushroom蘑菇白、Inky Black夜墨黑2種車色。



自推出Grenadier以來，高階車型皆以Belstaff標誌性夾克的Trialmaster與Fieldmaster命名，此次全球限量1,924台的Grenadier 1924，共有Magic Mushroom蘑菇白、Inky Black夜墨黑2種車色。

外觀上搭載17吋6幅雙肋亮黑切削鋁圈，並採暗色鍍鉻水箱格柵、前下護板展現獨特風格；車內則在中控台、車頂控制面板、開關裝置與門邊飾板採軍綠色，搭配黑色馬鞍皮革包覆方向盤、手煞車、前座輔助把手等，結合暗色車頂篷展現英倫風采。

▲Grenadier 1924座艙大量採用軍綠色處理，並具有限量銘牌。



動力部分維持不變，Grenadier 1924同樣提供汽、柴油動力選擇，汽油車型搭載源自BMW集團的3.0升直列6缸汽油渦輪引擎、ZF 8速手自排變速箱，具有286匹／45.9公斤米扭力；柴油車型則採3.0升6缸柴油引擎、8速手自排，具有249匹／56.1公斤米扭力。