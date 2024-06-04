台灣和泰、本田等原廠回應日本「TOYOTA、HONDA、Mazda」造假多車停售

▲日本6月3日驚爆TOYOTA等5大日企車輛造假，政府勒令多車款停售。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本政府國土交通省發現TOYOTA、HONDA、Mazda、Suzuki、Yamaha等5大日系品牌數據造假，因而勒令名單內品牌多車款停售，讓榮譽社長豐田章男親上火線道歉止血，而台灣原廠針對日本大規模造假風波作出最新回應。

▲台灣和泰回應台灣市場均未影響，Yaris Cross規格與日本不同。

在豐田品牌方面，範圍包括日規TOYOTA Yaris Cross、Corolla Fielder、Corolla Axio等車款在行人防護測試造假；在撞擊測試不合規範則有LEXUS RX、舊款Crown、Sienta等。

台灣和泰回應如下，TOYOTA Yaris Cross( 台灣車型為亞太規格與日規車型不同)/ TOYOTA Sienta為台灣國瑞在現地生產製造、並非進口車輛，且國瑞汽車向來秉持誠實態度、遵照主管機關的規範辦理新車認證業務；且依照主管機關所指定之機構在台灣完成各項測試，取得合格認證。

TOYOTA Crown車型為2023 年4 月全新改款與引進台灣販賣車型，而非事件涉及之日本前代之TOYOTA Crown車型。

事件涉及之所有車款含生產中已停產車款，經日本豐田汽車驗證確認量產車與法規規定性能相符。

▲台灣本田車型大多為國產，不受日本造假風波影響。

日本本田受影響共達22款車型，名單內有CR-V、Fit、Accord、NSX等噪音數據造假，台灣本田回應表示，都不在日本影響範圍。

▲台灣Mazda公告不受日本造假影響。

日本Mazda則有Mazda 2、MX-5、Mazda 6等動力數據造假、加裝特殊材料規避撞測，台灣原廠回應日本馬自達所提供安全氣囊測試事件的車輛明細為日規右駕之車型，台灣市場所販售之 MAZDA6 為歐規左駕車型，故台灣市場不受此事件影響。

台灣市場所販售的 MX-5 與 MAZDA2 並未列於日本馬自達所提供引擎控制軟體測試事件受影響車輛明細，因此台灣市場不受此事件影響。同時，台灣市場所導入之 MAZDA 車款，皆須於台灣的審驗機構完成汙染、噪音及耗能測試，並取得合格證後方能販售，故相關檢測皆符合台灣法規審驗規範。

至於日本Suzuki Alto台灣也沒販售，也不受到日本影響。