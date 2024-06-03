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TOYOTA「霸道越野休旅車大改款」澳洲開賣！全球獨佔專屬車頭造型

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 宣布新一代 Land Cruiser Prado 於澳洲市場推出，全車系僅搭載柴油動力，其中最受矚目的是其車系最頂級的 Kakadu 車型有著相當特別的水箱護罩設計。

▲澳規 Toyota Land Cruiser Prado 正式登場。

目前 Land Cruiser Series 250 已陸續在北美、日本、歐洲及中國大陸等地上市，幾乎採用相同的外型設計。然而這次在澳洲登場的 Land Cruiser Prado 在 VX 和 Kakadu 車型上則採用專屬車頭造型。其水箱護罩面積進一步放大，同時採直立式的飾條設計，表面施以亮黑鈦色處理，搭配 Toyota 的廠徽取代英文字母。此外，前保桿的線條也迎合水箱護罩的變化而有所調整。

Toyota 官方並未特別說明在澳洲市場提供專屬的車頭造型，不過可以推測的是原廠為了回應消費者的期待所特別推出，且這次 Land Cruiser Prado 車系在澳洲市場也僅提供單一方形頭燈，並未額外有圓形頭燈供消費者選擇。

配備部分，從入門車型 GX 開始就有相當豐富的功能。而最頂級的 Kakadu 車型擁有 12.3 吋數位儀表板、12.3 吋資訊娛樂觸控螢幕、抬頭顯示器、數位後視鏡和 14 揚聲器 JBL 音響系統。內裝佈局上，GLX、VX、Kakadu 車型為七人座設定，入門 GX 車型和越野為主的 Altitude 車型則為五人座。

動力上，澳規的 Land Cruiser 僅搭載 2.8 升渦輪增壓四缸柴油引擎，搭配 8 速自排變速箱及四輪驅動系統，可提供 201 匹最大馬力和 500 牛頓米峰值扭力，搭配 Toyota V-Active 輕度混合動力 48V 系統，可提升燃油效率和油門反應。

底盤方面，Altitude 車型提供穩定桿斷開機構、後差速鎖以及 Toyo Open Country 全地形輪胎搭配專屬 18 吋鋁圈。Kakadu 車型則配備主動式可變阻尼懸吊(AVS)，搭配扭力感應後限滑差速器，以及駕駛模式選擇和多地形選擇系統。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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