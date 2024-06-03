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美事故報廢車攀升至21%　保險公司：ADAS輔助系統維修高過殘值

▲▼國道23起施工車輛遭撞，過半數肇事車配有安全駕駛輔助系統。（圖／高公局提供）

▲新車配備ADAS輔助系統可降低車禍機率，不過若發生事故後、昂貴的維修也提高報廢機率。（圖／高公局提供，圖為示意圖使用）

記者林鼎智／綜合報導

現在新車出廠都具有ADAS駕駛輔助系統，不過原本用來避免車禍的ADAS輔助系統，反而在車禍後造成維修價格昂貴，提高新車報廢機率、並且讓保險費用也水漲船高。

《彭博》報導，有超過1/5的車禍，因ADAS維修成本昂貴，在保險公司評估後認為維修不划算，使車輛報廢的比例提高。據統計，有21%的事故車被保險公司直接報廢，與1980年相比增加了5倍，部分專家認為未來還會更高，可能提升至30%。

▲特斯拉、馬斯克、FSD。（圖／路透）

▲除了傳感器、攝影鏡頭外，重新校正ADAS系統的維修費用可能超過事故車殘值，使報廢車相較1980年代多達5倍。（圖／路透，圖為示意圖使用）

新車碰撞後選擇報廢，主要是ADAS系統中如AEB自動急煞輔助、LKA車道維持等功能需要傳感器、攝影鏡頭，除了硬體本來就不便宜外，在維修更換後還需重新校正系統，在工資及後續校正成本都超過事故車的維修殘值下，也讓保險公司直接選擇報廢比較划算。

另外，隨著電動車新車售價越來越便宜，也讓先前購買昂貴電動車的車主更需要投保保險，但電動車保費調漲速度也很驚人，據統計，去年美國電動車保費最高漲幅高達21%，增加不少電動車車主的負擔。

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關鍵字：汽車車禍報廢電動車ADAS鏡頭傳感器校正保險殘值新車EV

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