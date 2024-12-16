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「TOYOTA雙生入門MPV」速霸陸推新年式！1.0升動力折合新台幣45萬

▲日本速霸陸Justy推出新年式配備升級。（圖／翻攝自速霸陸）

▲日本速霸陸Justy推出新年式配備升級。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

在日本擁有不錯銷售人氣的速霸陸Justy，其便利的車身尺碼加上小型MPV車格受到不少消費者青睞，近來速霸陸Justy進一步強化賣相，推出新年式配備升級，採用1.0升自然進氣，折合新台幣僅要45萬！

▲日本速霸陸Justy推出新年式配備升級。（圖／翻攝自速霸陸）

▲速霸陸Justy與TOYOTA Roomy、Daihatsu Thor有血緣濃厚的雙生車關係。

速霸陸、TOYOTA、Daihatsu在日本可是有不少雙生車共享，除了有休旅外，速霸陸Justy、TOYOTA Roomy、Daihatsu Thor也是三胞胎的雙生車關係，這輛主打入門級距的MPV，僅有相當便利的3.7米車長，利於穿梭擁擠的都市鬧區，是不少日本首購族購車名單。

▲日本速霸陸Justy推出新年式配備升級。（圖／翻攝自速霸陸）

▲日本速霸陸Justy推出新年式配備升級。（圖／翻攝自速霸陸）

▲新年式配備升級9吋螢幕，增加後方倒車顯影鏡頭。

日規新年式Justy維持省油的1.0升3缸自然進氣，並有2WD、4WD配置可選，開價216.92～236.94日圓，折合新台幣約45～50萬。新年式外觀不變，車內換上更討喜的9吋多媒體螢幕，並能支援Apple Carplay等手機連結，在安全配備後方倒車顯影變成全車系標準配置，新年式變得更實用，也強化車輛安全。

動力採1.0升3缸自然進氣，結合CVT變速箱，繳出69匹馬力、9.4公斤米扭力，2WD平均油耗為18.4km/L，4WD則來到16.8km/L。

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