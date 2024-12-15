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賓士「新電動MPV」明年春季亮相！800V新平台、預覽下一代V-Class

▲影片來源：Mercedes-Benz

記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）近日釋出「新電動MPV概念車」預告，這款電動MPV搭載賓士VAN.EA平台，將預覽下一代V-Class、Vito，概念車明年春季就會亮相，至於正式量產則要到2026年。

賓士指出，這款電動MPV概念車將具有500公里起跳的續航力，外觀從方正身形更多了點圓滑曲線，具有更突出的引擎蓋及重新設計的車室，賓士官方形容為「奢華、優雅、寬敞」。

▲賓士新電動MPV預告 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士釋出新電動MPV概念車預告，將在明年春季亮相，搭載VAN.EA模組化平台，採800V架構。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

目前對這款電動MPV資訊不多，但該車將搭載新款VAN.EA模組化平台，具有可擴展性，也會明顯區隔出商務MPV與商用間的差別。而新電動MPV也將提供單馬達前驅、雙馬達全驅選擇，並皆採800V架構，提供22kW慢充及最新的賓士作業系統（Mercedes-Ben Operating System）。

賓士新電動MPV將在2026年上市，續航力將在500公里之上，並具有Level 2駕駛摀住系統，另外商用部分也會有無人運輸車隊等服務。

▲賓士新電動MPV預告 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士新電動MPV預告 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士新電動MPV將在2026年量產，這款概念車也是預覽下一代V-Class、Vito，先前原廠也曾釋出測試照。

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