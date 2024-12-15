Lexus「美規GX休旅」迎新年式！越野車型升級、折新台幣212萬起

▲Lexus新一代GX越野7人座休旅迎來新年式升級，在北美銷量激增下，原廠也小幅調漲售價。（圖／翻攝自Lexus）



記者林鼎智／綜合報導

Lexus新一代GX在改款後受到歡迎，在北美第3季銷量大幅成長16.5%，Lexus也趁勢追擊推出2025年式更新，包括可記憶駕駛座位置、後視鏡、方向盤位置等連動記憶功能，同時Overtrail車型的懸吊也提高25.4mm、並新增車用空壓機，提供更出色的越野性能。

美規新年式GX售價自65,285 美元（折合新台幣約212萬），較先前小幅上漲，不過新年式則全車系標配座椅記憶連動功能（含方向盤、後視鏡）；另外針對越野版本Overtrail、Overtrail+車型也針對懸吊加高25mm，使這2款車具有250mm離地間隙，並具有26°進入角、22°離去角 和 24°通過角，另外也配備車用空壓機、預留接線開關等，這2項配備對越野玩家更實用便利。

▲新GX全車系標配20吋輪圈，此番也升級座椅記憶連動功能（含方向盤、後視鏡），並針對Overtrail升級車用空壓機、加高懸吊。



座艙部分，新年式GX也配備雙前座通風加熱座椅，並具有NuLuxe頂級皮革、12.3吋數位儀表、14吋中控螢幕、天窗、20吋輪圈等；高階車型則更豪華，配備按摩功能的半苯胺真皮座椅、電動收折第3排座椅、真皮方向盤（具加熱功能）與Mark Levinson頂級音響（10支揚聲器）。

動力方面，美規Lexus GX皆搭載3.4升V6雙渦輪引擎、10速自排變速箱，具有最大馬力349匹／66.2公斤米扭力，並且具有全時4輪驅動、中央限滑差速器等，使這款非乘載式車身的越野休旅可在6.5秒完成靜止加速破百。

▲GX高階車型還有半苯胺真皮座椅、電動收折第3排座椅、真皮方向盤及頂級音響系統等。