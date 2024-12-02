年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

▲年終最強優惠出爐，12月買車不但有限時大降價、還有送機票等好康內容。（圖／翻攝自各車廠，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

邁入2024年最後一個月，歲末最終優惠也出爐，各品牌不但寄出全車系優惠，甚至還有大降價40萬、送機票等好康內容，想趁跨年式前搶便宜的不要錯過。

DFSK

穩發商用車旗下A380 WINMAX商用車售價65.8萬起，即日起推出汰舊換新價60.8萬起，再贈6大好禮，包括購車金、分期0利率及萬元配件等（前後行車記錄器、遙控器、晴雨窗、蜂巢式腳踏墊）。

▲DFSK穩發A380 WINMAX商用車售價65.8萬起，即日起推出汰舊換新價60.8萬起，再贈6大好禮。



Ford

福特六和（Ford）推出年終最強優惠，即日起至12月31日止，Focus國產全車系享限時優惠價74.9萬起，再免費升級360º環景影像系統；其中Focus Active Wagon旅行車最低79.9萬起，再贈車體險，最高優惠超過12萬元。

另外，Kuga也推出舊換新最低86.9萬起，再贈總價值最高6萬元的好禮，包括1萬配件金、2萬限時購車金、3萬元輕鬆開回家（或低月付9,990元起）方案，以及3年免費更新預判系統導航圖資。

▲福特六和Focus國產全車系享限時優惠價74.9萬起，再免費升級360º環景影像系統；Kuga也推出舊換新最低86.9萬起，再贈總價值最高6萬元的好禮。



Mazda

台灣馬自達12月推出「Mazda禮享廣島年終賞」活動，入主指定車型可享最高100萬0利率、5年原廠保固外，還可獲得華航廣島來回機票，讓準車主們可造訪Mazda原廠所在地-日本廣島，參訪Mazda博物館。

另外，即日起至2025年1月25日止，回廠車主還可享有免費底盤系統健檢服務，指定原廠輪胎、電瓶、底盤零件想88折優惠。

▲馬自達推出「Mazda禮享廣島年終賞」活動，入主指定車型可享最高100萬0利率、5年原廠保固外，還可獲得華航廣島來回機票，讓準車主們可造訪Mazda原廠所在地-日本廣島，參訪Mazda博物館。



Michelin

台灣米其林12月推出購胎即贈「嘗鮮陶瓷不沾鍋組」，只要購買15吋（含以上）米其林轎車胎、休旅車胎產品（不含輕卡車胎）即可獲得。

▲台灣米其林12月推出購胎即贈「嘗鮮陶瓷不沾鍋組」，只要購買15吋（含以上）米其林轎車胎、休旅車胎產品（不含輕卡車胎）即可。



Nissan

Nissan裕隆日產12月延續「Nissan開運Go吸利」專案，入主Nissan國產全車系即可享限時開運價，交車再贈LG CordZero A9 K+系列濕拖無線吸塵器。另外入主Nissan Altima即可享限時20萬元購車優惠。

▲Nissan裕隆日產12月入主Nissan國產全車系即可享限時開運價，交車再贈LG CordZero A9 K+系列濕拖無線吸塵器。



Lexus

Lexus和泰12月針對ES車系、RZ450e電動休旅提供100萬40期0利率。

Suzuki

Taiwan Suzuki金鈴汽車12月來店試乘就送Capoo咖波聯名貼紙，試乘Ignis就能將咖波聯名面紙套帶回家，試乘Swift就送Swift造型一卡通。

另外，即日起至12／31止，入主Swift領牌送原廠無線充電裝置（價值15,000元）；入主Vitara、S-Cross送豪華野炊組+全地形大容量手拉車。

▲Taiwan Suzuki金鈴汽車12月來店試乘就送Capoo咖波聯名貼紙，試乘Ignis就能將咖波聯名面紙套帶回家，試乘Swift就送Swift造型一卡通。



TOYOTA

TOYOTA和泰汽車12月針對Corolla Altis（含油電）、Yaris Cross、Town Ace貨卡廂廂型車、Sienta、Vios等車型，入主就送象印烘烤微波爐（原價22,990元）、最高再享70萬0利率、5年14萬公里延長保固。

另外，bZ4X電動休旅限量優惠50台，總價值高達18萬，包括限時優惠價155萬元、充電金1萬元、車身鍍膜、丙式車體險與5年14萬公里延長保固（限準時定保）。

▲TOYOTA和泰12月針對Corolla Altis（含油電）、Yaris Cross、Town Ace貨卡廂廂型車、Sienta、Vios等車型，入主就送象印烘烤微波爐（原價22,990元）、最高再享70萬0利率、5年14萬公里延長保固。



Subaru

速霸陸台灣意美汽車推出歲末隆重鉅獻，全車系最低特惠96.8萬起，其中WRX潮黑科技版、WRX赤焰馭望STI空力套件分別優惠價153.8萬、152.8萬，Solterra電動休旅也首次推出超值優惠，本月入主149.8萬元，優惠幅度高達40萬。

▲速霸陸台灣意美汽車推出歲末隆重鉅獻，全車系最低特惠96.8萬起；Solterra電動休旅也首次推出超值優惠，本月入主149.8萬元，優惠幅度高達40萬。



Aeon

宏佳騰全車系祭出年終優惠，燃油車最高下殺4萬元、另有無卡分期最高36期0利率、60期低利率方案；電動車最高現折2萬元，還有超值精品，限時加碼$199、$499資費方案。

▲宏佳騰全車系祭出年終優惠，燃油車最高下殺4萬元、電動車最高現折2萬元。



Honda

台灣本田二輪推出冬季車主服務活動，提供25項免費車輛健檢外，凡購買Dunlop、Michelin、Pirelli前後輪一組、SHAD貨架及後箱即可獲得不同好禮。活動期間換油保養也贈送Honda Motorcycle鴨舌帽1個；消費達4,000元即贈Honda Motorcycle機能斜跨包1個。

▲Honda二輪部門推出冬季車主服務活動，提供25項免費車輛健檢外，凡購買Dunlop、Michelin、Pirelli前後輪一組、SHAD貨架及後箱即可獲得不同好禮。