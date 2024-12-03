三陽董座吳清源「直指有人落井下石」才退車輛公會！重申支持國產化

圖文／鏡週刊

經濟部防堵中國汽車零件傾銷台灣，有意將國產化比例3年內提高至35％，此刻卻傳出三陽不滿新政策奮而退出車輛公會，向來行事低調的三陽董事長吳清源罕見不滿指控，有心人在公會裡落井下石，這才是退出公會的主因。

吳清源的聲明稿僅短短225個字，字裡行間看得出他的憤怒，「在此，我重申對車輛公會之強烈不滿，並宣布三陽工業即日起退出車輛公會。」

他直言，車輛公會自詡是車輛業的大家庭、車輛產業與政府之間的重要窗口，令人遺憾的是該會近年一些政府重要政策上，除未能及早知會會員、協助會員做好準備外，會中更有有心人士以落井下石、魚死網破之心態，破壞會中秩序與和諧。

「至於其餘國家政策云云，皆為媒體揣測，三陽一向恪尊法規，也支持車輛國產化，絕無不滿亦或不配合之說。」吳清源說。

經濟部產發署表示，吳清源在新制公布後多次與產發署溝通清楚旗下現代汽車CUSTIN車款，90％以上零件來自中國進口，屬於新制管制範圍，8月已主動提送「在地化供應鏈合作價值比率」（國產化）承諾資料。



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