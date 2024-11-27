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百萬有找新「TOYOTA Alphard」來了！全新入門款、省油油電12月發表

▲日規新年式改款TOYOTA Alphard開始接單！公布車型售價。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規新年式改款TOYOTA Alphard開始接單！公開初步的車型售價。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本原廠針對熱銷的TOYOTA Alphard、Vellfire準備推出新年式改款，此次最大改變將新增經濟實惠的入門款與全新油電，甚至還有更高階、豪華的4人座車型，經銷商已經陸續開始接單，預計會在12月20日發表！

▲日規新年式改款TOYOTA Alphard開始接單！公布車型售價。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲全新入門款採汽油動力，具備福祉功能。

全球、台灣人氣超高的新一代TOYOTA Alphard、Vellfire，日本即將推出新年式改款，如傳聞所料，日規新Alphard推出約436.2萬日圓的入門款，折合新台幣91萬，該車型透過配備刪減，並強調具有福祉功能的入門款。

日規另新增同樣為汽油動力的8人座X車型，售價為510萬日圓，折合新台幣107萬。

▲日規新年式改款TOYOTA Alphard開始接單！公布車型售價。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲其餘車型最高漲幅15萬日圓。

至於其他車型上新Alphard、Vellfire分別都有10～15萬日圓漲幅，開價555～880萬日圓，折合新台幣116～184萬，雖然售價調漲，但漲價車型都升級前後錄影功能的行車紀錄器、數位電子後子鏡、數位鑰匙等。

▲日規新年式改款TOYOTA Alphard開始接單！公布車型售價。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新Alphard、Vellfire增加油耗更好、具有純電續航力的2.5升PHEV油電。

除了新增亮點的入門款，新年式Alphard、Vellfire藉由改款增加全新2.5升PHEV插電式油電，售價分別為1,065、1085萬日圓，折合新台幣223與227萬，至於4人座更豪華的Spacious Lounge版本還尚未公布售價。

實際的動力數據、配備編成將在12月20日發表公開，改款新Alphard、Vellfire安排在明年1月6日開始生產，全新PHEV油電則在1月底開始生產。

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關鍵字：TOYOTAAlphardMPV豪華座艙頭等艙VellfireLEXUSRX

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