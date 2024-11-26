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TOYOTA湯爪皮卡車「澳洲本地左改右版開賣」！工程量巨大賣比美國貴

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 旗下美式全尺寸皮卡 Tundra 日前正式於澳洲市場推出，為了符合當地右駕的相關法規，原廠交由當地的 Walkinshaw 工程公司負責「左改右」的工程，官方建議售價為 155,990 澳元起 (約合新台幣 330 萬)。

▲Toyota 旗下美式全尺寸皮卡 Tundra 於當地進行左改右的工程上市。

根據原廠表示，Tundra 「左改右」工程相當的複雜，需要將每輛車拆解剩車架，然後進行重組，因此大幅度增加了成本，也因此官方售價比起美國市場貴上許多。

從外觀上看，在澳洲銷售的 Tundra 與美規車型相同，將提供 Glacier White、 Frosted White、Graphite, Silver Storm、Eclipse Black、Feverish Red、Vintage Brown Pearl、Jungle Khaki 和 Saturn Blue 等車色。車內配備部分亦相當豐富，包含 14 吋多媒體觸控螢幕、12.3 吋數位儀表板和 12 揚聲器 JBL 音響系統。

安全配備表現上亦有 Toyota Safety System，包含主動緊急煞車、緊急轉向輔助、主動巡航控制、車道追蹤輔助、車道偏離警示、盲點偵測和環景系統等等。

拖曳和載重方面，Tundra 標準搭載的整合式拖車鉤最大拖曳力為 3,500 公斤，同時還選配升級的 4,500 公斤拖曳套件。該套件還配有拖車煞車控制器、兩種不同的拖曳駕駛模式，有效載重約為 758 公，與市場熱門的 Hilux 大致相同。

動力部分，澳規 Tundra 全車系統一搭載 3.5 升 V6 雙渦輪增壓 i-FORCE MAX Hybrid 動力，搭配 10 速智能電子控制自排 (ECTi)，可輸出 437hp/ 790 Nm 的優異表現。

Toyota Tundra 自 1999 年問世至今已經過 23 個年頭，憑著優秀的妥善率及實用性，成功吸引忠誠皮卡的愛好者，雖然銷售量仍不及 Ford F-150，但依舊能與 Chevrolet Silverado、Ram 1500 等美式品牌抗衡，在國內也有少數玩家當作休旅車使用。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTATundra湯爪皮卡車Pickup汽車新車左改右左駕右駕

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