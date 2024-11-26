KIA「正7人座電動車」推500匹性能版！EV9 GT洛杉磯車展驚喜現身

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 旗下電動車款 EV9 具備高效、實用、奢華以及動力等優勢，是電動車市場目前最好的選擇之一。但是在這次的洛杉磯車展當中，Kia 正式帶來綜效輸出可突破 500 匹馬力的 EV9 GT，最快將於 2025 年於北美上市。

一般四驅版本的 EV9 前後馬達各為 189 匹馬力，而 GT 的前馬達則有 214 匹馬力，後馬達為 362 匹馬力，但目前官方表示 EV9 GT 綜效輸出數據仍在進行最後的確定當中，但粗估至少會有 50 匹馬力的實力。

根據 Kia 原廠表示，全新推出 EV9 GT 的 0-60mph 加速時間僅需 4.3 秒，比 EV9 GT-Line AWD 快 0.7 秒。為了應對額外的動力輸出，EV9 GT 配備了更大的煞車系統、主動式減震筒懸吊、21 吋輪圈以及 Continental 輪胎和電子限滑差速器。讓 EV9 GT 不僅在直線行駛時速度更快，在彎道上也表現得更好。

另一個值得注意的升級是 EV9 GT 還搭載了官方稱作虛擬換檔 (VGS) 的功能，一款模擬內燃機的模式，這項功能是從 Hyundai N 部門重新編程而來，也就是首度出現在 IONIQ 5 N 上功能。VGS 功能模仿了傳統汽車引擎的聲浪和感受，具有模擬引擎聲浪、換檔和扭力消退感，同時可以在模擬自動變速箱模式下使用，或使用方向盤上的換檔撥片切換「檔位」。

除了配有專屬的 21 吋輪圈之外，EV9 GT車內還加入檸檬綠元素與氣氛燈，方向盤也升級三幅式造型，並換上更加運動感的 Alcantara 跑車化座椅。未來 KIA EV9 GT 將在韓國進行量產，並且將標準配備北美充電標準 (NACS) 充電規格，可在 Tesla 超級充電站充電網路進行補能的動作。

國內市場部分， 總代理台灣森那美起亞於今年 6 月正式宣布引進 EV9 車系上市，其車型編成及建議售價分別為 Earth RWD (新臺幣 279.9 萬元起) 與 GT-line e-4WD (新臺幣 299.9 萬元起)。