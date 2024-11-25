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台灣熱銷「進口7人座MPV」小改款要來了！12月上市　外觀內裝都換新

▲Citroën Berlingo預告12月5日台灣現身！（圖／翻攝自Citroën）

▲Citroën Berlingo預告12月5日台灣現身！（圖／翻攝自Citroën）

記者徐煜展／綜合報導

日前才在車安網曝光的新Citroën Berlingo，台灣原廠預告將在12月5日現身發表，這次改款Berlingo相當有感，除了有亮眼的全新外觀設計，內裝、科技感都一併提升！

▲Citroën Berlingo預告12月5日台灣現身！（圖／翻攝自Citroën）

▲外型變得成熟、時尚，擺脫沉重的商用車氣息。

自2018年首度導入台灣的Citroën Berlingo，成為品牌高人氣不可或缺的銷售戰力，如今隨著海外去年發表小改款，台灣原廠手腳加快的安排在今年12月現身預熱上市。

改款新Berlingo外型上變化不小，針對車頭重新設計，以C字型LED頭燈取代原本的分離式，外型變得時尚又精緻，其中水箱護罩、鋁圈都換上最新造型，相較過去的商用車形象，新Berlingo較為洗練、成熟。

▲Citroën Berlingo預告12月5日台灣現身！（圖／翻攝自Citroën）

▲Citroën Berlingo預告12月5日台灣現身！（圖／翻攝自Citroën）

▲台灣將維持1.5升渦輪，提供5人、7人座版本。

台灣小改款估計維持短軸5人、長軸7人座版本，動力採1.5升渦輪，繳出130匹馬力、30.6公斤米扭力，以在日前能源局油耗送測，長軸平均油耗19.7km/L、短軸為19.9km/L，均為1級能效。

海外內裝從原本的8吋螢幕升級至10吋，還有討喜的10吋數位儀錶，其中方向盤造型、介面都經過修改換新，新Berlingo不僅不陽春，在配備、科技質感呈現上也不輸一般進口家用車。

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