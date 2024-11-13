中華「J Space發財車」試駕！配備、L2給滿不輸家用車　還有大空間

▲中華全新J Space細節、配備誠意十足，賺錢、家用都合適！（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

在強敵TOYOTA Town Ace崛起，讓中華汽車今年端出全新J Space王牌抗敵，相比過去的菱利Veryca，全新的J Space在配備、價格上顯得更有誠意，並導入關鍵的L2輔助駕駛科技，這下讓頭家老闆們有個好理由換車了，J Space賺錢、家用都合適！

▲全新J Space設計動感、醒目，類似電動車封閉式車頭設計，不排除未來將有電動車計劃。

中華J Space嚴格來說作為菱利Veryca後繼車款接班人，近來強敵TOYOTA Town Ace陸續發威，光是去年就繳出驚人的18,259輛銷量，狠超菱利Veryca 13,733輛，讓中華汽車不得在今年推出全新J Space來固守Veryca流失地盤。

▲LED化燈組顯得更有質感，一掃過去商用車給人的陽春呆板形象，車窗中央還能看到因應ADAS加裝的攝影鏡頭。

全新J Space外觀上採用更具現代感全新設計語彙，相比以往呆板、陽春商用車型顯得更加俐落且動感。炯炯有神的LED頭燈組，提高夜間行駛的辨識度與照明範圍。新車還導入加分實用的電動調整後視鏡與收折。

車頭採封閉式的水箱護罩，搭配下方的進氣通風孔，彰顯全新品牌識別的同時，這項前衛的類似電動車設計，似乎也在為未來的e-Veryca轉型作伏筆。

▲全新J Space預售53萬起，將在11月19日正式發表。

新車提供各項活潑、年輕車色可選，還能搭配雙色車頂，喜迎全新J Space即將上市，新推出的「麻糬灰」和「職人灰」相當搶眼。台灣J Space維持木床、廂型車等車型，後者涵蓋2、5、8人座等，正式售價將在11月19日揭開。

▲鋁圈造型稍微可惜一些，設計稍嫌樸素，偏向商用車風格。

相較過去的菱利Veryca，J Space尺碼略微放大，廂型車4,165x1,685x1,955mm、軸距2,610mm；木床貨車為4,285x1,720x1,975mm。車尾設計上，廂型車與Zinger相當神似呼應家族，後排採用滑門設計，前排車窗為一鍵電動開啟，後排為手搖式。

▲J Space座艙設計討喜，細節多處藏有驚喜彩蛋，提供豐富多元的置物空間。

內裝方面，可看出中華下了不少功夫，把常見的家用車舒適、科技等配備，通通裝在J Space上，並用上許多提升質感飾板點綴，讓車艙視覺、觸覺呈現相當講究，更能體現舒適度表現。9吋多媒體螢幕、10.25吋數位儀錶、ADAS等輔助駕駛，並還有提供HUD、盲點偵測等多項選配售服配件，讓商用車取向的J Space，在配備呈現上能有不輸家用車的誠意豐富度。

▲多媒體螢幕具備環景、導航圖資等，不過列為售服配件需加價選配。

▲盲點提醒位於車內左右兩側，並非外面常見的後視鏡，若後視鏡不慎碰撞，還能省下一筆維修預算。

中控台配有可加價選配的9吋多媒體螢幕，雖不能支援Apple Carplay手機等連結，但功能具有環景攝影、導航圖資等，個人認為對於商車取向的J Space已算相當豐富，值得後續加價選配。

▲車門踏板、行李廂門檻等細節處均能看到J Space細節小彩蛋。

▲飾板用上大幅加分的藍灰色粉絲紋設計。

▲10.25吋數位儀錶具備豐富資訊切換。

▲排檔位於中控台下方，讓駕駛、副駕駛座有了便利的走道空間。

J Space中控台下方可見全新設計的排檔，造型科技、握感不俗，使用起來直覺好上手，新設計的排檔將中央鞍座騰出更好的空間規劃，駕駛、副駕駛座刻意騰出走道讓人員利於穿梭。

▲座椅機能相當豐富，能輕鬆收折，也能化身成舒適的躺椅。

▲2排座椅上方設有空調出風口，冷房效果稱讚。

座椅空間也是J Space強項，試駕的5人座廂型車，2排座椅能輕鬆一手收折，並還能打平成躺椅狀態，J Space冷房效果也相當稱讚，2排座椅上方可見空調出風口，讓忙碌的頭家老闆，有了一處貼心可短暫休息的好地方。

▲5人座廂型車具備1,691L容積，座椅傾倒後可達2,522L，超大空間超能載！

▲輔助駕駛集中在右鍵，儀錶也能清楚顯示系統資訊，讓駕駛一目了然、掌握車況。

全新設計的方向盤取自Zinger來呼應家族，方向盤右方具有重點的L2輔助駕駛科技，雖並未全車系標配，但具有L2輔助駕駛的商用車為J Space帶來更多話題，實際使用跟車對於車速、距離掌控都沒太大問題，是一位值得信賴的好幫手，唯獨在車道維持表現上還有進步優化的空間。

▲J Space換上新1.5升引擎與8速自排變速箱。

前座座椅翻開能看到全新的1.5升自然進氣引擎，引擎c.c數相較過去菱利多了10c.c來到1,498c.c，除了有原先的5速手排，在J Space身上換上全新的8速自排變速箱，馬力相較過去提升9匹來到107匹，扭力則為13.7公斤米。

▲J Space引擎運轉平順，擁有令人快速上手的好脾氣與穩定感。

畢竟為商用車取向，J Space動態表現絕對與熱血、運動感無關，不過在引擎平順度、加速感來說，能顧及更舒適的全面性，在合理的速限範圍，J Space也能保有不錯的穩定性，後驅、四驅等各種配置，帶來多變的駕駛樂趣，對於日常需要長時間駕駛、在都市和高速公路間頻繁穿梭的商用車需求來說，J Space的舒適性、安全性、實用性都十分出色。