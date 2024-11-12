台灣「TOYOTA 入門7人座MPV」停產！Sienta出清完畢將下架

▲台灣TOYOTA Sienta功成身退，即將下架完售。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日前才傳出台灣TOYOTA Sienta即將停產消息，如今已確認最後一批已在9月出產不再供應，這也就表示，未來現行款出清完畢後，台灣市場就要跟TOYOTA Sienta說再見！

▲台灣百萬內MPV即將少1款國民MPV。

台灣於2016年上市的TOYOTA Sienta，一舉通吃5人、7人座MPV市場聲名大噪，當時還一度找來五月天跨台造勢，但無奈受限TNGA平台成本考量，台灣遲遲未有日規大改款Sienta導入規劃，讓台灣Sienta缺乏改款續命的狀況下，即將與台灣市場告別。

▲官網目前仍在售TOYOTA Sienta，待出清完畢後得面臨停產下架。

目前官網仍在售的TOYOTA Sienta，先前已取消1.5升自然進氣版本，現行僅供給1.8升自然進氣搭配CVT變速箱，有5人、7人座車型甚至還有跨界版本，售價76.2～94.2萬，如今TOYOTA Sienta即將停產，讓台灣百萬內MPV市場出現一個大空缺。

▲台灣無緣導入日本超香的大改款油電Sienta。

日規來到最新一代的TOYOTA Sienta，與台灣最大不同，乃是搭上最新的TNGA平台，還有全新的1.5升油電加持，在日本仍是相當暢銷的國民車款，可惜台灣無緣看到新一代Sienta登台。