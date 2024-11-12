「新一代HONDA入門房車」預告今年見！配備豐富顏值不輸喜美、雅哥

▲第3代HONDA Amaze釋出預告！今年12月發表。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

於印度市場銷售的HONDA Amaze，即將迎來第3代大改款，原廠已釋出最新預告，揭露外型、內裝設計，新車不僅不陽春，顏值帥度一點都不輸學長喜美Civic與雅哥Accord！

▲新一代Amaze將與City、Elevate共享平台。

HONDA Amaze比台灣曾賣過的City更入門，現行款車長3,995mm、車寬1,695mm，軸距為2,470mm定外在City之下，其新一代車型預計與City、Elevate休旅共享新平台，預期在尺碼、空間增長帶來更好的空間規劃。

外觀一點都看不出入門小車常有的陽春感，全新一代賦予強烈的年輕運動感，採用類似喜美、雅哥特色的蜂巢式水箱罩妝點，頭燈變得細長、保桿線條有稜有角豐富視覺的立體感，一掃過去呆板、圓潤形象。

▲車內設計全面翻新，導入ADAS輔助駕駛科技。

內裝科技座艙有感進化，本次改款加入重要的ADAS輔助駕駛科技，包含ACC、AEB、車道維持等功能，在內裝設計也借鏡喜美與雅哥，熟悉的空調出風口，搭上全新中控螢幕與方向盤，新一代Amaze配備可是相當豐富。

動力配備尚未公開，預計會採用1.2升自然進氣引擎，搭配CVT變速箱或5速手排，能繳出89匹馬力，新車預計於12月4日在印度市場首發。