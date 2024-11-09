ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

【周焦點】福特休旅大降50萬　國產小車60萬有找　TOYOTA 7人座MPV曝

▲福特Mach-E最多降50萬；三菱Colt Plus推新年式；TOYOTA於台灣註冊多款新車。（圖／翻攝自各車廠）

▲福特Mach-E最多降50萬；三菱Colt Plus推新年式；TOYOTA於台灣註冊多款新車。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

國產、進口車抓緊2024年尾巴作最後衝刺，11月仍有不少新車陸續上市促銷，福特六和針對Mach-E電動休旅再釋出有感優惠，最大降幅50萬；三菱Colt Plus推出新年式，仍維持60萬有找的親民售價；TOYOTA動作頻頻，於台灣一口氣註冊多款熱門新車，其中全新的7人座MPV備受關注！

▲福特Mach-E最多降50萬；三菱Colt Plus推新年式；TOYOTA於台灣註冊多款新車。（圖／翻攝自各車廠）

▲福特Mach-E電動休旅全車系降價炒人氣。

福特六和Mach-E電動休旅再度降價拚人氣（連結），即日起至11／29入主指定車色，Mach-E Selet、Premium、GT三車型分別降價25萬、46萬、50萬不等，限時售價為164.9萬、184.9萬與199.9萬，限量20台，趁著年底到來，要拚電動車掛牌成績。

▲福特Mach-E最多降50萬；三菱Colt Plus推新年式；TOYOTA於台灣註冊多款新車。（圖／翻攝自各車廠）

▲三菱Colt Plus新年式增加配備，維持60萬有找。

寶刀未老的三菱Colt Plus釋出新年式（連結），維持2款車型，售價52.6萬與58.6萬，新年式提供外觀黑化套件，車內加裝安全帶提醒警示功能，不漲價的同時，更是唯一60萬有找的國產入門車。

▲福特Mach-E最多降50萬；三菱Colt Plus推新年式；TOYOTA於台灣註冊多款新車。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA海外多款熱門新車，於台灣註冊曝光。

TOYOTA於台灣一口氣註冊多款新車（連結），其中包含討論度超高的7人座Noah MPV，與Highlander、Venza等休旅，而Noah日前才傳出日本原廠有意在台灣另闢產線，隨著台灣註冊資訊曝光，未來要在台灣看到左駕版的Noah也不是不無可能。

▲福特Mach-E最多降50萬；三菱Colt Plus推新年式；TOYOTA於台灣註冊多款新車。（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式CX-60售價，幾乎凍漲並升級多項配備。

台灣Mazda於本周推出新年式CX-60休旅（連結），維持2.5升自然進氣、3.3升6缸渦輪，僅有2.5升高階車型小漲2萬，其他車型維持原先售價，還升級多項實用、舒適配備，新年式CX-60售價118.9萬起！

►只賣40萬！「TOYOTA入門休旅」推特仕車　1.0渦輪配備給滿不陽春

►改款「新特斯拉Model Y休旅」真面目曝光了！性能版無偽裝被捕獲

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：一周焦點toyotaHONDAMGCorolla Cross納智捷鴻海福特KugaColt PlusNoahCX-60

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

「新年式Mazda CX-60」試駕！2024-11-09

【周焦點】多款新車上市　TOYOTA 新車曝2024-11-09

福斯皮卡車大改款11／18在台上市2024-11-09

199.9萬起KIAEV6特仕車實拍照曝光2024-11-09

53萬起中華全新發財車J Space預售2024-11-08

台灣特斯拉Cybertruck巡演2024-11-08

馬自達「雙轉子引擎跑車」將量產2024-11-08

賓士AMG新電動休旅釋預告2024-11-08

奧迪拿掉「4環廠徽」推新子品牌2024-11-08

福特Mach-E最高降50萬2024-11-08

熱門文章

Mazda預告「大改款CX-5休旅」要來了2024-11-08

53萬起中華全新發財車J Space預售2024-11-08

「TOYOTA 1.5升3缸引擎」即將停產2024-11-08

199.9萬起KIAEV6特仕車實拍照曝光2024-11-09

TOYOTA「7人座MPV、高級RAV4」登台有譜2024-11-07

福斯皮卡車大改款11／18在台上市2024-11-09

福特Mach-E最高降50萬2024-11-08

MG「全新ES5休旅」開賣2024-11-07

奧迪拿掉「4環廠徽」推新子品牌2024-11-08

TOYOTA「7人座休旅新年式」開賣2024-11-05

相關新聞

「新年式Mazda CX-60」試駕！入門好料配備給好給滿　後驅活潑更好開

「新年式Mazda CX-60」試駕！入門好料配備給好給滿　後驅活潑更好開

53萬起！中華「全新發財車J Space」售價公布　有LV2最多可坐8人

53萬起！中華「全新發財車J Space」售價公布　有LV2最多可坐8人

降價25-50萬！台灣福特「Mach-E野馬電動休旅」祭優惠　限量20台

降價25-50萬！台灣福特「Mach-E野馬電動休旅」祭優惠　限量20台

「TOYOTA 1.5升3缸引擎」即將停產！Corolla、Sienta將換全新4缸動力

「TOYOTA 1.5升3缸引擎」即將停產！Corolla、Sienta將換全新4缸動力

福特「新7人座休旅」改款！搭1.5渦輪PHEV油電動力、可跑1205公里

福特「新7人座休旅」改款！搭1.5渦輪PHEV油電動力、可跑1205公里

讀者迴響

熱門文章

Mazda預告「大改款CX-5油電休旅」要來了！馬3、CX-30將換新引擎

Mazda預告「大改款CX-5油電休旅」要來了！馬3、CX-30將換新引擎

53萬起！中華「全新發財車J Space」售價公布　有LV2最多可坐8人

53萬起！中華「全新發財車J Space」售價公布　有LV2最多可坐8人

「TOYOTA 1.5升3缸引擎」即將停產！Corolla、Sienta將換全新4缸動力

「TOYOTA 1.5升3缸引擎」即將停產！Corolla、Sienta將換全新4缸動力

199.9萬起！KIA「EV6特仕車」台灣實拍曝光　專屬GT塗裝＋多項配備

199.9萬起！KIA「EV6特仕車」台灣實拍曝光　專屬GT塗裝＋多項配備

TOYOTA「7人座MPV、高級版RAV4」導入台灣有譜！多款全新車註冊曝光

TOYOTA「7人座MPV、高級版RAV4」導入台灣有譜！多款全新車註冊曝光

福斯「大改款Amarok皮卡車」預告11／18在台上市！與福特合作開發

福斯「大改款Amarok皮卡車」預告11／18在台上市！與福特合作開發

降價25-50萬！台灣福特「Mach-E野馬電動休旅」祭優惠　限量20台

降價25-50萬！台灣福特「Mach-E野馬電動休旅」祭優惠　限量20台

MG「全新ES5休旅」開賣！空間配備比MG4豐富更便宜　折合新台幣46萬

MG「全新ES5休旅」開賣！空間配備比MG4豐富更便宜　折合新台幣46萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366