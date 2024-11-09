【周焦點】福特休旅大降50萬　國產小車60萬有找　TOYOTA 7人座MPV曝

▲福特Mach-E最多降50萬；三菱Colt Plus推新年式；TOYOTA於台灣註冊多款新車。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

國產、進口車抓緊2024年尾巴作最後衝刺，11月仍有不少新車陸續上市促銷，福特六和針對Mach-E電動休旅再釋出有感優惠，最大降幅50萬；三菱Colt Plus推出新年式，仍維持60萬有找的親民售價；TOYOTA動作頻頻，於台灣一口氣註冊多款熱門新車，其中全新的7人座MPV備受關注！

▲福特Mach-E電動休旅全車系降價炒人氣。

福特六和Mach-E電動休旅再度降價拚人氣（連結），即日起至11／29入主指定車色，Mach-E Selet、Premium、GT三車型分別降價25萬、46萬、50萬不等，限時售價為164.9萬、184.9萬與199.9萬，限量20台，趁著年底到來，要拚電動車掛牌成績。

▲三菱Colt Plus新年式增加配備，維持60萬有找。

寶刀未老的三菱Colt Plus釋出新年式（連結），維持2款車型，售價52.6萬與58.6萬，新年式提供外觀黑化套件，車內加裝安全帶提醒警示功能，不漲價的同時，更是唯一60萬有找的國產入門車。

▲TOYOTA海外多款熱門新車，於台灣註冊曝光。

TOYOTA於台灣一口氣註冊多款新車（連結），其中包含討論度超高的7人座Noah MPV，與Highlander、Venza等休旅，而Noah日前才傳出日本原廠有意在台灣另闢產線，隨著台灣註冊資訊曝光，未來要在台灣看到左駕版的Noah也不是不無可能。

▲新年式CX-60售價，幾乎凍漲並升級多項配備。

台灣Mazda於本周推出新年式CX-60休旅（連結），維持2.5升自然進氣、3.3升6缸渦輪，僅有2.5升高階車型小漲2萬，其他車型維持原先售價，還升級多項實用、舒適配備，新年式CX-60售價118.9萬起！