「新年式Mazda CX-60」試駕！入門好料配備給好給滿　後驅活潑更好開

▲同級唯一縱置引擎搭配後驅，讓入門動力的CX-60展現活潑一面。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

全台超過2,000位車主見證高魅力的Mazda CX-60，今年11月釋出新年式，讓入門車型不僅享有高CP值的豐富配備，透過戰力有感提升，讓CX-60一舉通吃進口、豪華休旅市場地盤，且同級唯一的縱置引擎搭上後驅平台，入門的CX-60不僅好開，在動態顯得活潑更有樂趣！

▲新年式CX-60外型、內裝設計不變，入門車型升級許多好料配備。

新年式Mazda CX-60其擔任入門2.5升自然進氣共有3款車型，僅有高規25S AWD Premium小漲2萬來到141.9萬，另外2款則維持118.9、129.9萬，升級多項配備不漲價。

售價118.9萬25S Elite最入門版本，新年式升級電動尾門、電動調整方向盤、駕駛人臉辨識警示系統；129.9萬Elite Plus則再增加Bose音響；141.9萬25S AWD Premium則有全景天窗等，此波近乎凍漲升級多項配備，讓CX-60誠意十足、戰力有感提升。

▲CX-60豪華氣勢夠格與豪華休旅一搏，售價上更具有競爭力。

近乎凍漲升級配備的CX-60，透過新年式配備升級，價格帶不僅能衝擊到福斯Tiguan、Kia Sportage等進口市場，內裝設計質感更是能與LEXUS NX、Infiniti QX50等豪華休旅相提並論，讓CX-60打著通吃兩大市場的如意算盤，展現台灣原廠誠意十足的一面。

▲後驅CX-60仍保有好開好上手特質，在動態表現能與駕駛作更多互動。

試駕為129.9萬的2.5升自然進氣Elite Plus，搭配8速手自排變速箱，引擎能輸出194匹馬力、26.3公斤米扭力，縱置引擎相比常見橫置引擎，擁有更好的重心操控優勢，能達到近乎前後50:50完美配重。加上縱置引擎騰出左右空間，方便輪胎作更好的轉向。

純後驅配置讓前輪僅需負責轉向為主，相較過去試過的AWD版本，後驅設定能明顯感受到來自後方明顯的傳動推力，讓駕駛與車輛互動更明顯，在彎道表現中表現靈敏帶有更高的回饋樂趣，若以踏實好好先生形容CX-60 AWD，那後驅的CX-60則就是1位好動的運動健將！

▲內裝鋪陳維持不變，Boes音響、天窗等好料配備下放至入門動力。

新年式CX-60配備更有誠意，全車系都享有品牌最新世代的科技數位座艙，以12.3吋螢幕搭配12.3吋儀錶，高階車款還另有12.3吋HUD抬頭顯示幕，新升級的多項配備，Bose音響、全景天窗、電動調整方向盤等，讓入門配備享有更高的CP值，向不少潛在休旅客群買家招手！

過去CX-60高規擁有專屬的駕駛人臉辨識警示系統，新年式也下放到其他車型上，系統能智慧的辨別人臉，進而調整駕駛設置記憶的座椅、音響、方向盤等個人化設定，另外還能隨時偵測駕駛精神狀況，透過警示提醒避免意外發生。

▲Bose音響帶來愉悅的聽覺饗宴。

▲12.3吋螢幕雖不能觸控，但具有便利的手機娛樂連結與清晰的環景攝影。

▲全車系支援符合L2等級的輔助駕駛，操作直覺好上手。

▲座椅舒適度優秀，後座具有2段椅背調整。