降價25-50萬！台灣福特「Mach-E野馬電動休旅」祭優惠　限量20台

▲台灣福特六和針對Mustang Mach-E野馬電動休旅寄出限時限量優惠，全車系降幅25-50萬元，頂規GT車型199.9萬。（圖／翻攝自Ford、資料照，以下同）
記者林鼎智／綜合報導
福特六和今（8）日針對「MustangMach-E野馬電動休旅」推出限量優惠，即日起至11／29入主指定車色，Mach-E Selet、Premium、GT三車型分別降價25萬、46萬、50萬不等，限時售價為164.9萬、184.9萬與199.9萬，限量20台。
▲福特六和11月祭出Mustang Mach-E馭電從速優惠方案。
福特Mach-E野馬電動休旅具有野馬跑車的帥氣3柱形日行燈、LED頭燈組（Primium、GT車型具Glare Free 智慧型防眩光遠光燈），同時還有E-Latch與Ford SecuriCode觸控式密碼鎖等配備；車內則採10.2吋數位儀表、15.5吋SYNC4直立式中控螢幕，並具有B&O音響、最高10氣囊、Ford Co-Pilot360全方位智駕科技輔助系統。
▲Mach-E共有Selet、Premium、GT三車型，Select採單馬達後驅、72kWh電池，Premium、GT皆為雙馬達4驅、91kWh電池。
Mach-E在台分別導入72kWh標準版續航電池／單馬達後輪驅動車型Select （288匹馬力／43.8公斤米扭力），以及搭載91kWh增程版續航電池／雙馬達4輪驅動車型Premium （368匹／59.1公斤米扭力）、GT （592匹馬力／87.7公斤米扭力）共3款車型。全車系皆標配動態行車切換系統，提供輕聲、樂趣、無拘等3種模式，頂規GT車型更配備Brembo卡鉗、主動式電磁阻尼系統，靜止加速破百只要3.8秒。
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