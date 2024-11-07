美新創電動車「Lucid旗下首款休旅」預售開跑！Gravity馬力破800匹

圖文／7Car 小七車觀點

繼去年 (2023/11) 稍早，美國新創電動車品牌 Lucid Group , Inc. 在 2023 洛杉磯車展上正式首發亮相品牌首款純電豪華休旅 Gravity 後，時隔一年後如今終於迎來進一步進展。Lucid 日前於官方網站宣布將於北美時間今日 (11/7) 9：00 正式開放 Gravity 車系北美市場預接單，首波預計提供 Gravity Touring 與 Grand Touring 雙車型選擇，並結集豪華、性能、空間於一身。官方公布將具備超過 800hp 最大馬力、純電續航里程將超過 440 英里。其正式建議售價為 Gravity Tourin (7.99 萬美元起，折合新臺幣約 257.8 萬)、Grand Touring (9.49 萬美元起，折合新臺幣約 306.2 萬)，原廠預計將在 2024 年底正式開始量產。

Lucid Gravity 乘載品牌豪華、寬敞、性能和效率的核心 DNA，原廠聲稱將會比世界上任何 SUV 都更符合空氣動力學。在外觀方面，可以看到 Lucid Gravity 車頭採用封閉式造型設計搭配貫穿式 LED 燈具，車身線條精簡且平整，C 柱上標記著 Gravity 字樣，尾門上也同樣具有燈條與前方相呼應，足踏雙色輪框以及可穿梭各種地形的氣壓懸吊。而從官方公佈的照片當中，可以看到前艙空間相當優異，打開後的高度甚至可以直接讓兩名成年人坐在其中。

接著到車身側面，Gravity 具備電動車款常見到的設計元素，包含短懸、長軸距、大輪拱等特徵，且車頂線條相當流線，D 柱上還可以看到鑲入車名的飾條。車頂則設有車頂行李箱的支架預留孔，而尾部的貫穿式 LED 尾燈與車頭完整相呼應，尾燈上方還有 LUCID 字樣。

進入車內，則可以看到大面積的前擋風玻璃延伸到前排座椅上方，整體視野和寬敞度感受相當良好。整體中控台採用環抱式設計，導入 34 吋貫穿式的 OLED 液晶螢幕，將車輛訊息與導航全部容納於當中，而中央的觸控螢幕則搭載 Lucid 最新一代的多媒體娛樂系統，並保留空調實體按鍵的介面。空間上標準提供三排座椅、最多容納 7 名成人配置，Lucid 原廠標示 Gravity 擁有絕佳的腿部空間，即使是第三排乘客也能有良好的乘坐體驗。而第二排和第三排座椅亦可透過折疊機能，提供高達 120 立方英尺的置物空間。另外消費者亦可選配拖車套件來拖運像露營車等載具。

動力方面，Lucid Gravity 預期將搭載品牌新世代電動馬達技術，0-96km/h 加速時間能在 3.5 秒內達成。並將基於 900V 的電氣架構打造，使其能夠在 15 分鐘內獲得 200 英里 (322公里) 的續航里程，官方宣稱其最高續航里程預計可超過 440mi(約 708km)，最大拖曳能力則為 2,722公斤。同時搭配主動式懸吊系統，提供舒適、平穩的行駛體驗。

Lucid 創立於 2007 年，2016 年底發表第一款概念車 Air，量產車型於 2020 年正式發表，目前僅在北美地區販售，並擁有不錯的銷售表現。但可惜的是目前臺灣市場能見到該品牌車型的機率並不高。