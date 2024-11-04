ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

23.8萬！金馬獎得主將獲得「超帥頂級奢華電輔車」24K金標誌上身

▲23.8萬！金馬獎得主將獲得「超帥頂級奢華電輔車」24K金標誌上身。（圖／翻攝自SEic）

▲金馬執委會揭露本屆得獎者隱藏版大禮，是由SEic打造的聯名限量電輔車款。（圖／翻攝自SEic）

記者張慶輝／綜合報導

第61屆金馬獎即將於11／23展開，金馬執委會除了在今（4）日公布華麗頒獎陣容外，同時也揭露了本屆得獎者隱藏版大禮，是由台灣知名電輔車品牌SEic量身打造的「金馬61 x SEic聯名限量車款」一台，不僅市價高達23.8萬元外，整體造型也融入電影意象，車身上更有24K金的金馬標誌，騎上路絕對是眾人的目光焦點！

▲23.8萬！金馬獎得主將獲得「超帥頂級奢華電輔車」24K金標誌上身。（圖／翻攝自SEic）

▲金馬聯名限量車款是以Unimoke SW為基礎打造，金馬標誌與電影膠捲加持下更吸睛。（圖／翻攝自SEic）

這次的隱藏版大禮，是由SEic以Unimoke SW電動輔助自行車為基礎所打造，與一般版相比，金馬版以全霧黑鉻鉬鋼車架為基礎，並在車架與車身上分別有電鍍24K金的金馬標誌與「Golde Horse」等字樣，前後輪還有酷似電影膠捲的飾蓋，騎乘時會像放映機般轉動，最後輔以歐洲進口真皮手工頂級座墊，將整體奢華氛圍烘托到全新高度。

▲23.8萬！金馬獎得主將獲得「超帥頂級奢華電輔車」24K金標誌上身。（圖／翻攝自SEic）

▲Unimoke SE一般版建議售價為89,990元，金馬聯名款則要價23.8萬，且僅限量25台。（圖／翻攝自SEic）

雖然官方沒有公布其他配備與規格細節，不過參照售價89,990元的Unimoke SW一般版，車款主打低跨點的上管設計，讓騎乘者可以更從容的上下車，鍛造車架也兼具耐用安全與優秀吸震能力，配合多地形顆粒胖胎能適應各種路況；輔助動力方面，以高扭矩後無刷輪轂電機，搭配48V、16Ah（額定電容量15.4Ah）、4.2公斤的Panasonic鋰電池，提供最高65公里的續航力，配合智慧儀表，騎士能輕鬆掌握電力並直覺調整。

▲23.8萬！金馬獎得主將獲得「超帥頂級奢華電輔車」24K金標誌上身。（圖／翻攝自SEic）

▲參照一般版，其最高輔助里程數可達65公里，透過110V家用插座能在6～8小時充飽電。（圖／翻攝自SEic）

這款金馬聯名限量車款除了會送給本屆得獎者外，即日起SEic也會在指定獨家通路開放預購同款車型，採全球極限量25台的方式販售，至截稿前在品牌官網註冊會員可搶先預購，想要收藏的車迷動作要快。

►10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：SEicUnimokeSW電輔車電動輔助自行車金馬獎61獎品電影單車自行車腳踏車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光

光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

最新文章

金馬獎得主將獲超帥頂級奢華電輔車2024-11-04

BMW M5、M5 Touring 763萬起預售2024-11-04

Soremto、Altima新IIHS撞測成績2024-11-04

52.6萬！三菱新年式Colt Plus開賣2024-11-04

「本田小狼」Super Cub 50將停產2024-11-04

台灣Audi「主力休旅Q5新年式」開賣2024-11-04

台灣現代「7人座Custin」新年式接單2024-11-04

BMW「最貴X5特仕車」大陸登場2024-11-04

「台灣Volvo S90旗艦」官網下架2024-11-04

春風500SR VOOM首購價35.9萬2024-11-04

熱門文章

「TOYOTA阿法入門款」明年開賣2024-11-04

台灣現代「7人座Custin」新年式接單2024-11-04

第7次Gogoro快閃台北橋機車瀑布消音2024-11-02

52.6萬！三菱新年式Colt Plus開賣2024-11-04

BMW「最貴X5特仕車」大陸登場2024-11-04

微型電動二輪車領牌寬限只到11／292024-11-03

台灣「Volvo EX40、EC40休旅」接單！2024-11-04

「台灣Volvo S90旗艦」官網下架2024-11-04

「本田小狼」Super Cub 50將停產2024-11-04

40萬！「TOYOTA入門休旅」推特仕車2024-11-01

相關新聞

台中男童遭撞亡…2駕駛各3萬交保　父悲喊「2人都沒道歉」

台中男童遭撞亡…2駕駛各3萬交保　父悲喊「2人都沒道歉」

台南左鎮國中學生單車訪消防隊　共同推動特色多元防災教學

台南左鎮國中學生單車訪消防隊　共同推動特色多元防災教學

台中男童遭撞輾亡　哥哥招魂悲喊「不要玩了...」第2筊成功

台中男童遭撞輾亡　哥哥招魂悲喊「不要玩了...」第2筊成功

吳慷仁「確定不參加金馬」打破影帝規則！　金馬回應缺席原因

吳慷仁「確定不參加金馬」打破影帝規則！　金馬回應缺席原因

許光漢請假獲准！確定參加金馬獎　阿部寬、關繼威來台頒獎添星光

許光漢請假獲准！確定參加金馬獎　阿部寬、關繼威來台頒獎添星光

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA阿法入門款百萬有找」明年開賣！還有全新油電將問世

「TOYOTA阿法入門款百萬有找」明年開賣！還有全新油電將問世

132.9萬！台灣現代「7人座MPV Custin」新年式接單　配備升級小漲價

132.9萬！台灣現代「7人座MPV Custin」新年式接單　配備升級小漲價

第7次Gogoro快閃台北橋「無聲機車瀑布又來了」新任董事長首現身

第7次Gogoro快閃台北橋「無聲機車瀑布又來了」新任董事長首現身

52.6萬、小漲價！中華三菱新年式Colt Plus開賣　外觀黑化配備調整

52.6萬、小漲價！中華三菱新年式Colt Plus開賣　外觀黑化配備調整

BMW「最貴X5特仕車」大陸登場！限量1000台、折新台幣372萬

BMW「最貴X5特仕車」大陸登場！限量1000台、折新台幣372萬

微型電動二輪車「領牌寬限期只到11／29」！之後沒掛牌最重罰3600

微型電動二輪車「領牌寬限期只到11／29」！之後沒掛牌最重罰3600

191萬起！台灣「Volvo EX40、EC40兩款休旅」接單　雙動力雙車型可選

191萬起！台灣「Volvo EX40、EC40兩款休旅」接單　雙動力雙車型可選

「台灣Volvo S90旗艦」官網下架！舊年式246萬出清促銷中

「台灣Volvo S90旗艦」官網下架！舊年式246萬出清促銷中

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366