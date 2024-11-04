23.8萬！金馬獎得主將獲得「超帥頂級奢華電輔車」24K金標誌上身

▲金馬執委會揭露本屆得獎者隱藏版大禮，是由SEic打造的聯名限量電輔車款。（圖／翻攝自SEic）

記者張慶輝／綜合報導

第61屆金馬獎即將於11／23展開，金馬執委會除了在今（4）日公布華麗頒獎陣容外，同時也揭露了本屆得獎者隱藏版大禮，是由台灣知名電輔車品牌SEic量身打造的「金馬61 x SEic聯名限量車款」一台，不僅市價高達23.8萬元外，整體造型也融入電影意象，車身上更有24K金的金馬標誌，騎上路絕對是眾人的目光焦點！

▲金馬聯名限量車款是以Unimoke SW為基礎打造，金馬標誌與電影膠捲加持下更吸睛。（圖／翻攝自SEic）

這次的隱藏版大禮，是由SEic以Unimoke SW電動輔助自行車為基礎所打造，與一般版相比，金馬版以全霧黑鉻鉬鋼車架為基礎，並在車架與車身上分別有電鍍24K金的金馬標誌與「Golde Horse」等字樣，前後輪還有酷似電影膠捲的飾蓋，騎乘時會像放映機般轉動，最後輔以歐洲進口真皮手工頂級座墊，將整體奢華氛圍烘托到全新高度。

▲Unimoke SE一般版建議售價為89,990元，金馬聯名款則要價23.8萬，且僅限量25台。（圖／翻攝自SEic）

雖然官方沒有公布其他配備與規格細節，不過參照售價89,990元的Unimoke SW一般版，車款主打低跨點的上管設計，讓騎乘者可以更從容的上下車，鍛造車架也兼具耐用安全與優秀吸震能力，配合多地形顆粒胖胎能適應各種路況；輔助動力方面，以高扭矩後無刷輪轂電機，搭配48V、16Ah（額定電容量15.4Ah）、4.2公斤的Panasonic鋰電池，提供最高65公里的續航力，配合智慧儀表，騎士能輕鬆掌握電力並直覺調整。

▲參照一般版，其最高輔助里程數可達65公里，透過110V家用插座能在6～8小時充飽電。（圖／翻攝自SEic）

這款金馬聯名限量車款除了會送給本屆得獎者外，即日起SEic也會在指定獨家通路開放預購同款車型，採全球極限量25台的方式販售，至截稿前在品牌官網註冊會員可搶先預購，想要收藏的車迷動作要快。