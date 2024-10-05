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多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

▲▼ 高雄,淹水, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲山陀兒帶來強大風勢及驚人雨量，台灣多處傳來災情。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

山陀兒颱風在全台各地造成災情，有不少人的愛車遭受滅頂之災，為了減輕車主負擔並使生活早日恢復常軌，許多車廠都推出了山陀兒風災專案，盼能透過免費拖吊、維修折扣、或是購車補助等方式，陪伴車主一同渡過難關，以下《ETtoday車雲》整理了各品牌的專案資訊。

▲▼苗栗縣清晨降下豪雨，多處地下道淹水，有一輛轎車受困幾乎滅頂。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲為了協助受災車主生活早日恢復常軌，多家車廠都推出了風災專案。（圖／資料照）

TOYOTA、Lexus、Hino

和泰汽車宣佈凡 TOYOTA / Lexus / Hino 商用車車主，因本次颱風造成之天然災害，致車輛受損者，其維修之零件及工資均以八折計，其中有關車輛引擎控制單元（俗稱電腦），更提供六折優惠，以期減輕車主負擔。

請致電各品牌顧客服務中心 （TOYOTA顧客服務中心0800-221345；Lexus顧客服務中心0800-036036；Hino顧客服務中心 0800-522567）聯絡救援事宜，經由本牌經銷商拖吊入廠維修者將免付拖吊費。

Honda Taiwan台灣本田

針對本次山陀兒颱風受損需要協助的Honda車輛（二輪及四輪），若車輛無法正常使用，只要撥打「Honda全方位顧客服務專線 0800-666-789」通報救援拖吊，將提供免費救援拖吊服務，後續維修及零件工資服務可再享8折優惠價格。

Ford 福特六和

福特六和即刻啟動Ford車主專屬之天然災害相關服務和各項優惠，若因颱風或洪水影響而造成愛車受損，請撥打0800-032-100並由Ford專業服務廠提供下列服務內容：
1.免費拖吊車輛至同縣市之Ford專業服務廠（限於廠內維修）
2.全面性專業檢查
3.享有零件、工資8折優惠
4. Ford全車系換購優惠

▲▼月亮惹得禍！漲九降遇月全食 金門新湖漁港變汪洋岸巡安檢所大淹水。（圖／記者林名揚翻攝）

▲許多品牌都有提供泡水車回廠維修免費拖吊服務，維修費還有額外折扣。（圖／資料照）

Mitsubishi中華三菱

因應山陀兒颱風襲擊，中華三菱即刻啟動天災救援服務，除了將於10/19前進因豪雨列為土石流紅色警戒的台東縣東河鄉，舉辦「候鳥車輛維修巡迴服務」公益健檢服務外，另結合旗下經銷售服體系，提供「三菱風災相挺換購專案」，凡經三菱原廠鑑定符合山陀兒颱風泡水車之受災車主，即日起至10/31，不限廠牌購買ZINGER可獲得一萬元配件金，其餘車款則享有九折優惠。而針對返廠維修之車主，服務廠也提供「服務體系天災救援服務優惠辦法」，三大方案分別為：

1.颱風期間受災車輛回中華三菱原廠維修，提供免費拖吊服務
2.颱風期間受災車輛(汽車)提供維修工資及零件八折優惠
3.每一位受災車主製作「淹水車維修報告書」

淹水車維修報告書內容包括：車輛維修前後的照片、維修工單、結帳清單等影本，讓車主清楚知道愛車維修內容，並附上維修保證書，此報告書亦可提供車主作為愛車天災受損之依據，以幫助車主緊急應變愛車受天災影響所發生的各種狀況，並完善處理，而所換的正廠零件，均提供1年至2年公里保固期。

NISSAN裕隆日產

凡因本次颱風來襲受損故障的NISSAN品牌車輛，只要撥打0800-088888客服專線請求救援，將協助免費拖吊受損車輛至距離最近的NISSAN服務廠。若NISSAN車主愛車因本次颱風受損，裕隆日產將提供因天災受損車輛維修零件與工資8折優惠，若使用NISSAN聯名卡刷卡付費，則享有3期（不限金額）無息零利率優惠，實質回饋可能因天災而使愛車蒙受損害的車主。

Skoda

為因應連續豪雨成災造成愛車受損，Škoda Taiwan宣布提供零件85折優惠及市區免費道路救援服務，以減輕車主負擔。Škoda Taiwan以及全省授權服務廠特別籲請車主注意防颱並留意車輛狀態，並提供免費服務電話: 0800-606-588，以備車主不時之需。

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