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日本F1車手怕「在台灣嚴重超速被抓去關」！得世界冠軍到台中開餐廳

▲日本F1車手怕「在台灣嚴重超速被抓去關」！得世界冠軍到台中開餐廳。（圖／記者張慶輝攝）

▲日本F1車手角田裕毅在Red Bull Showrun Taichung正式開跑前接受媒體訪問。（圖／記者張慶輝攝）

記者張慶輝／台中報導

2024 Red Bull Showrun Taichung即將在今（28）日中午12點正式開催，在動態展演活動正式開始前，負責駕駛RB8賽車的日本籍F1車手角田裕毅也先接受了媒體訪問，對於台灣道路上數量極多的測速照相，角田裕毅笑說擔心活動後會帶著一堆罰單回去，甚至因為嚴重超速而被抓去關。

▲日本F1車手怕「在台灣嚴重超速被抓去關」！得世界冠軍到台中開餐廳。（圖／記者張慶輝攝）

▲角田裕毅在場上是出了名的火爆，不過私底下是相當好相處的人。（圖／記者張慶輝攝）

訪問一開始主持人博恩就提到，在後台時角田裕毅是相當有親和力的人，但在賽場上則是以火爆個性出名，角田裕毅則笑說「因為我很會假裝」，不過他也提到為了能幫助自己的車隊，所以在場上會盡量保持冷靜，希望自己能成為新層次的車手。

▲日本F1車手怕「在台灣嚴重超速被抓去關」！得世界冠軍到台中開餐廳。（圖／記者張慶輝攝）

▲角田裕毅（右）強調自己在場上會盡可能保持冷靜，為車隊提供有價值的資訊，並期盼自己成為新層次的車手。（圖／記者張慶輝攝）

被問及此次要駕駛的冠軍賽車RB8時，角田裕毅表示「這是一部很棒的賽車」，與平常開的V6動力賽車很不一樣，V8引擎帶來的激情聲浪會讓人全身酥麻，在正式表演前已經和技師團隊針對自己的身材、轉向特性等進行調整，希望能帶給台灣車迷最精湛的演出。

▲日本F1車手「角田裕毅抵達台灣」！正式合體RB8冠軍V8賽車。（圖／翻攝自Red Bull）

▲角田裕毅表示RB8與自己平常駕駛的賽車非常不同，尤其是V8引擎聲浪更是令人全身酥麻。（圖／翻攝自Red Bull）

這次是台灣首次的F1賽車封街展演活動，地點選在台中市政路，角田裕毅非常誠實的表示「我還沒有認真看過賽道」，不過他提到市政路看起來還算寬，比起狹窄的摩納哥還好發揮，同時他也表示有聽說台灣駕駛都身懷絕技，路上也有很多測速照相機，希望不會帶著一堆罰單回家當紀念品，甚至因為嚴重超速而被抓去關，他甚至分析出為了避免這種狀況除了慢慢開以外，還有一個策略是快到相機都拍不到，今天應該會選擇後者。

▲日本F1車手「角田裕毅抵達台灣」！正式合體RB8冠軍V8賽車。（圖／翻攝自Red Bull）

▲角田裕毅已經提前與技師團隊完成車輛調教，主要是針對身材與轉向特性進行調整。（圖／翻攝自Red Bull）

由於動態展演中會有「甜甜圈」原地燒胎迴旋的環節，角田裕毅說到「這並不是常規訓練中會有的項目」，因為在比賽當中幾乎用不到，平時的訓練更多是著重在體能部分，尤其是為了對抗強大的G力，還會特別針對脖子進行訓練，另外針對像是新加坡站這種城市街道賽，高溫高濕的環境對體能也是一大考驗，一場賽事下來會脫水3公斤左右，所以體能訓練特別重要。

▲日本F1車手「角田裕毅抵達台灣」！正式合體RB8冠軍V8賽車。（圖／翻攝自Red Bull）

▲角田裕毅表示「甜甜圈」並不在常規訓練項目中，主要還是針對脖子的抗G力與體能為主。（圖／翻攝自Red Bull）

日前眾多F1車手被問及自己的夢想時，絕大多數人都表示想成為世界冠軍，只有角田裕毅說出「我想開餐廳」，今天博恩也特別再問了一次同樣的問題，角田裕毅則回答「我知道大家都希望聽到我再說一次開餐廳，不過深思熟慮後，我現在的答案是先成為世界冠軍，然後再去開餐廳，盧秀燕市長昨天也特別提到歡迎來台中開餐廳，我認為這是個好主意」。

現年24歲的角田裕毅於2017年進入日本F4賽事，憑藉著首年3場勝利吸引Honda關注，並將其納入青年車手計劃，次年更進一步斬獲7場勝利，拿下當年度日本F4總冠軍，之後在2020年進軍F2賽事，以200分拿下當年度車手季軍，並在2021年正式在F1賽事登場，生涯首秀就以第9名取得首個F1積分，迄今仍是闈場內首位日本籍車手。

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