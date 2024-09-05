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698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨

▲698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版同步現身（圖／記者張慶輝攝）

▲Mercedes-Benz台灣賓士正式導入全新G-Class越野休旅，並開出698萬起的建議售價。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Merecedes-Benz台灣賓士今（5）日於兩廳院廣場發表全新改款G-Class越野休旅車，共帶來柴油動力的G 450 d、汽油動力的G 500、以及性能旗艦G 63 AMG等車系陣容，並為其開出698萬起的建議售價，而今（2024）年4月於洛杉磯車展及北京車展同步亮相的「電動大G」G 580也同步降臨。

▲698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版同步現身（圖／記者張慶輝攝）

▲柴油動力的G 450 d建議售價698萬，展示車還選用了51.5萬的Professional Line套件。

Mercedes-Benz G-Class全車系建議售價

G 450 d：698萬 
G 500：795萬
G63 AMG：993萬

G 580 Edition One：892萬

作為品牌血統純正的經典越野車款，G-Class在此次改款依舊維持其方正剛硬的堅實身形，G 450 d與G 500的水箱護罩改為4橫柵設計，至於G 63則採用AMG招牌的直瀑設計，一眼就能認出不凡的旗艦身分，同時整體前保桿也從寬扁變得方圓，為了提升空力並減少風切聲，A柱與車頂側緣造型都經過調整，如果對外型有更多想像，也能選用各式外觀套件或透過個人化訂製打造愛車。

▲698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版同步現身（圖／記者張慶輝攝）

▲新G-Class在原有的經典外形之下，換上4橫柵水箱護罩，A柱飾板也特別針對空力優化，G 500車型標配AMG Line套件。

車內以12.3吋數位儀表和12.3吋中控螢幕為主軸，不僅導入新一代MBUX多媒體系統，還加入了實用的「OFFROAD COCKPIT」，能帶來地表偵視以及越野專屬介面與資訊，像是水平線、定位、指南針、海拔、前軸轉向角、扭力輸出、胎壓與溫度、差速鎖狀態等，讓駕駛能一目了然，舒適配備則有Keyless-Go、前座溫控杯架、Burmester 3D環場音響等。

▲698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨。（圖／記者張慶輝攝）

▲車內以兩具12.3吋螢幕作為科技主軸，方向盤也換上近年賓士車款常見的電容感應式。

這回G-Class所有燃油動力都加入48V高效輕油電系統，能夠帶來額外20匹馬力與20.4公斤米扭力輔助，G 500採用3.0升直列6缸雙渦輪汽油引擎，可輸出449匹馬力與57.1公斤米扭力，G 450 d則以6缸柴油引擎帶來367匹馬力與76.5公斤米扭力；性能最強悍的G 63搭載4.0升V8雙渦輪引擎，能爆發出585匹馬力與86.7公斤米扭力，0-100km/h加速僅需4.4秒。

▲698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版同步現身（圖／記者張慶輝攝）

▲698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨。（圖／記者張慶輝攝）

▲性能擔當的G 63 AMG搭載4.0升V8雙渦輪引擎（代號M177），可爆發出585匹最大馬力。

新G-Class保留了梯型車架與獨立式前懸吊、固定式後懸吊的配置，搭配前、中、後3組獨立差速鎖（俗稱3把鎖），再配合Low Range加力箱，讓G-Class依舊有強大的越野性能，標配阻尼可調避震，能隨駕駛模式自動切換並隨時調整；G 63車型可進一步選用AMG Active Ride Control懸吊系統與運動化設定，無論是險惡環境或一般道路，都能有全方位的操控表現。

▲698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版同步現身（圖／記者張慶輝攝）

▲G 63車型除可選用AMG Active Ride Control懸吊系統外，還有獨佔的駕駛模式。

至於電能動力的G 580，在外觀上與燃油車型的最大差異，莫過於類封閉式且配有發光飾條的水箱護罩，而內裝則是透過藍色車縫線作為點綴，其他部分皆延續了G-Class家族的經典樣貌，並未因採用不同動力而有所區別。

▲698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨。（圖／記者張慶輝攝）

▲G 580 Edition One有著類封閉式水箱護罩，內外也有多處以藍色元素作為點綴。

G 580是賓士首款採用4馬達驅動技術的車型，每個馬達能提供147匹馬力，使其綜效馬力來到587匹與118.7公斤米扭力，0-100km/h加速僅需4.7秒，除了每個馬達都有獨立Low Range越野加力檔外，還能透過扭力向量控制帶來虛擬差速鎖，而原本3把鎖按鍵現在則改為G-Turn、Low Range與G-Streering，其中前者能實現360度原地迴轉，後者則能小半徑轉向，搭配智能爬行功能，讓玩家能輕鬆穿越各種地形。

▲698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨。（圖／記者張慶輝攝）

▲698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨。（圖／記者張慶輝攝）

▲得益於4組電動馬達的動力配置，G 580可實現G-Turn原地迴轉、G-Steering小半徑轉向等功能。

儘管動力來源與過去大不相同，不過G 580還是保留了傳統梯形車架，並在其中整合了由216個電池芯、12個模組、3個冷卻層與多層級高壓保護的116kWh電池組，能支援11kW交流慢充與200kW直流快充，最快32分鐘就能從10%充至80%，續航力達473公里（WLTP），除了以碳纖維複材與4mm厚的梯形車架保護電池不受傷害外，G 580的涉水深度也更勝燃油車型。

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